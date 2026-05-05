В Тольятти подросток обстрелял аттракцион в "Фанни парке"

В Автозаводском районе Тольятти 16‑летний подросток предстанет перед судом за вандализм. Юношу обвиняют в порче имущества в парке развлечений "Фанни парк", расположенном на ул. Фрунзе, сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в ноябре 2025 г. Проходя мимо аттракциона "Колесо обозрения", подросток из хулиганских побуждений выстрелил по кабинке из пневматического пистолета. Ущерб владельцу парка оценили в 149 тыс. рублей.

Подросток признал свою вину и раскаялся. Сумма ущерба была полностью возмещена его законным представителем.

Теперь дело рассмотрит Автозаводский районный суд.

