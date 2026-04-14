Самарчанка получила срок за доведение дочери до попытки суицида

Жительница Самары осуждена Красноглинским районным судом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, угрозы убийства и доведение до самоубийства, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

43-летняя обвиняемая, по данным суда, систематически унижала достоинство дочери и угрожала ей. На фоне многолетнего жестокого обращения матери девочка неоднократно пыталась покончить с собой. В одну из попыток девочка выпила лекарства из домашней аптечки и попыталась повеситься. Ребенка удалось спасти.

Во время судебного разбирательства от дочери поступило заявление о продолжающемся давлении со стороны матери, которая находилась под домашним арестом. Сейчас ребенок живет с отцом в другом городе.

Суд признал родителя виновной по трем статьям и приговорил ее к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.