Штраф вместо водительских прав получил тольяттинец за попытку купить документы

Комсомольский районный суд Тольятти рассмотрел дело местного жителя, который попытался получить водительское удостоверение, не сдавая экзамены.
В феврале 2025 г., по материалам суда, мужчина пришел в РЭО Госавтоинспекции, чтобы сдать теоретический экзамен, но провалил его. Вместо повторной попытки он решил пойти незаконным путем: договорился о передаче взятки через посредника.
Обвиняемый перевел 15 тыс. руб. на имя посредника, рассчитывая, что деньги дойдут до сотрудника ГИБДД. Однако схема не сработала: взятка не попала к должностному лицу, права не были выданы.
На суде мужчина признал вину и раскаялся, хотя от дачи показаний отказался.
Суд квалифицировал его действия как покушение на дачу взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.
