В Самарской области сельский житель осужден за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина пытался подкупить заместителя начальника отдела полиции, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба судов Самарской области.

В мае 2026 г. в с. Кинель-Черкассы правоохранителями проводились рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним. В районе автовокзала районного центра были обнаружены подростки с пивом, приобретенным в кафе. На владельца заведения составили административный протокол.

Предприниматель попытался договориться с полицейским полюбовно. Должностное лицо сообщило руководству о попытке подкупа, было принято решение зафиксировать факт правонарушения.

Подсудимый пришел в кабинет к сотруднику полиции и передал ему 30 тыс. руб., вложив деньги в журнал. Преступные действия были пресечены.

Гражданин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Денежные средства, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.