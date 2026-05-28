В Самарской области сельский житель осужден за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина пытался подкупить заместителя начальника отдела полиции, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба судов Самарской области.
В мае 2026 г. в с. Кинель-Черкассы правоохранителями проводились рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним. В районе автовокзала районного центра были обнаружены подростки с пивом, приобретенным в кафе. На владельца заведения составили административный протокол.
Предприниматель попытался договориться с полицейским полюбовно. Должностное лицо сообщило руководству о попытке подкупа, было принято решение зафиксировать факт правонарушения.
Подсудимый пришел в кабинет к сотруднику полиции и передал ему 30 тыс. руб., вложив деньги в журнал. Преступные действия были пресечены.
Гражданин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Денежные средства, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???