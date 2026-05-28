В Самарской области сельский житель осужден за попытку дать взятку полицейскому

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мужчина пытался подкупить заместителя начальника отдела полиции, чтобы избежать ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба судов Самарской области.

В мае 2026 г. в с. Кинель-Черкассы правоохранителями проводились рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с продажей алкоголя несовершеннолетним. В районе автовокзала районного центра были обнаружены подростки с пивом, приобретенным в кафе. На владельца заведения составили административный протокол.

Предприниматель попытался договориться с полицейским полюбовно. Должностное лицо сообщило руководству о попытке подкупа, было принято решение зафиксировать факт правонарушения.

Подсудимый пришел в кабинет к сотруднику полиции и передал ему 30 тыс. руб., вложив деньги в журнал. Преступные действия были пресечены.

Гражданин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Денежные средства, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

