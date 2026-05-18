Мужчина, убивший родителей топором, снова получил отказ в смягчении наказания

Суд отказал осужденному в замене оставшейся части срока принудительными работами; такое решение принято с учетом позиции Самарской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В 2013 г. мужчина совершил жестокое убийство своих родителей, нанеся им удары топором, когда они спали. По результатам судебно-психиатрической экспертизы осужденный признан психически здоровым. Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

В итоге суд приговорил фигуранта к 22 годам 10 месяцам колонии строгого режима.

За время пребывания в колонии осужденный получал как поощрения, так и дисциплинарные взыскания за нарушения. Заключенный уже не в первый раз пытался добиться смягчения наказания, но суд вновь отклонил ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами.