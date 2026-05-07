Приговор экс-главе самарского ГУ МЧС Бойко могут вынести 13 мая

Бойко и его подчиненных обвиняли в организации крупной коррупционной схемы вокруг обеспечения безопасности социальных учреждений.

На 13 мая назначили оглашение приговора по уголовному делу теперь уже бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, его бывших подчиненных и нескольких коммерсантов. Информация отображена в картотеке суда Ленинского района Самары.

Также в объединенной пресс-службе судов Самарской области пояснили, что все подсудимые уже выступили с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, по версии следствия, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.

Впоследствии в группу подозреваемых вошли также экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). По подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти по фамилии Фроловская. Дело Яна Гущина, который сотрудничал со следствием, рассматривали в особом порядке, он был приговорен к шести годам заключения.

Далее начался суд над остальными фигурантами этой истории. Самое тяжкое обвинение — у Олега Бойко (он, предположительно, получил более 73 млн руб. в качестве взяток). Гособвинение запросило для него 14 лет колонии и штраф в 367,4 млн рублей.