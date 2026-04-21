В Самаре вынесли приговор из-за смерти рабочего

Самарский районный суд вынес приговор начальнику участка ООО "Вега Групп Регион" С.Е.Савину. В основу обвинения легло падение рабочего с лесов.

Как рассказали в Самарском районном суде, Савина судили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как выяснилось, мужчина отвечал за организацию и проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных". Начальник участка допустил нарушение правил безопасности.

Напомним, в июне 2025 г. в Самаре на объекте культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание" на ул. Степана Разина обвиняемый допустил сотрудника к работам без подготовки и средств индивидуальной защиты, а также не оградил опасную зону. Рабочий упал с лесов со второго этажа, был госпитализирован, однако на следующий день скончался от полученных травм.

В итоге суд назначил Савину 1 год 6 месяцев лишения свободы, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением строительно-монтажных работ, на срок 1 год. Наказание решено считать условным.

Реставрацию решили начать несколько лет назад. На нее выделялись средства из федерального бюджета.