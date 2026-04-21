В Самаре вынесли приговор из-за смерти рабочего

Самарский районный суд вынес приговор начальнику участка ООО "Вега Групп Регион" С.Е.Савину. В основу обвинения легло падение рабочего с лесов.
Как рассказали в Самарском районном суде, Савина судили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как выяснилось, мужчина отвечал за организацию и проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных". Начальник участка допустил нарушение правил безопасности.
Напомним, в июне 2025 г. в Самаре на объекте культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание" на ул. Степана Разина обвиняемый допустил сотрудника к работам без подготовки и средств индивидуальной защиты, а также не оградил опасную зону. Рабочий упал с лесов со второго этажа, был госпитализирован, однако на следующий день скончался от полученных травм.
В итоге суд назначил Савину 1 год 6 месяцев лишения свободы, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением строительно-монтажных работ, на срок 1 год. Наказание решено считать условным.
Реставрацию решили начать несколько лет назад. На нее выделялись средства из федерального бюджета.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???