На реставрацию усадьбы Пензиных в Самаре выделили 50 млн рублей

Министерство культуры РФ подыскивает подрядчика, который отреставрирует объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание" (ул. Степана Разина, 40 - 42, литеры А, А1, А2).
На эти цели из федерального бюджета выделили 50 млн рублей. Победителя торгов определят после 5 ноября, он должен выполнить работы до конца 2025 года.
Напомним, в августе 2023 г. министерство культуры РФ выделяло 22,6 млн рублей на разработку проектной документации для проведения реставрации усадьбы.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.