На реставрацию усадьбы Пензиных в Самаре выделили 50 млн рублей

Министерство культуры РФ подыскивает подрядчика, который отреставрирует объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание" (ул. Степана Разина, 40 - 42, литеры А, А1, А2).

На эти цели из федерального бюджета выделили 50 млн рублей. Победителя торгов определят после 5 ноября, он должен выполнить работы до конца 2025 года.

Напомним, в августе 2023 г. министерство культуры РФ выделяло 22,6 млн рублей на разработку проектной документации для проведения реставрации усадьбы.