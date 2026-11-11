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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Идеальный седьмой этаж высокой культуры быта в ЖК «ЗИМ Галерея»

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В концептуальном жилом комплексе «ЗИМ Галерея» стал доступен ограниченный пул квартир с отделкой White Box. Главное преимущество — цена, которая сопоставима со стоимостью лотов без отделки. Это идеальная возможность подумать о жизни в новом качестве или выгодно посчитать инвест.

Фото: предоставлено ООО СЗ «Центр Бизнеса «Паритет»

Все квартиры закрытого пула расположены на одном этаже, а значит, он первым во всем ЖК окажется жилым, претендующим на звание «этажа высокой культуры быта».

В пуле преобладают компактные квартиры с одной и двумя спальнями и уютными планировками: просторные комнаты и продуманное зонирование уже доведены до ума — вам не придется ломать стены или двигать коммуникации, подстраивая пространство под себя.

Что скрывается за идеальным White Box?

Изучим на примере квартиры с одной спальней площадью 44,16 кв.м.

  • Идеальные стены: Профессиональная машинная штукатурка по маякам (в санузлах — влагостойкая цементно-песчаная).
  • Полы с шумоизоляцией: Механизированная стяжка повышенной прочности (М-150) и современные гидро- и шумоизоляционные материалы.
  • Безопасная электрика: Смонтирован щит с УЗО (защита от утечек тока), проложен качественный кабель. Отдельные линии на кондиционер и электроплиту.
  • Продуманное количество точек: 25 розеток, 4 выключателя и 29 подрозетников.

Почему именно 7 этаж?

Это настоящая «золотая середина» высотного жилья. Уже есть прекрасные виды из окон, но нет ощущения оторванности от земли. Здесь достаточно солнца, отличная вентиляция, нет уличного шума и быстро приезжает лифт.

Особого внимания заслуживает флагманский лот — квартира с двумя спальнями площадью 68,81 кв.м. Посмотрите!

Это европейский стандарт с просторной кухней-гостиной, мастер-спальней и 100% полезной площадью. Надежная инженерия White Box: 43 розетки, 5 выключателей и 48 подрозетников. Таких квартир осталось всего 2 на весь проект.

Инвестиционный потенциал: 5 вариантов для умных вложений

Благодаря ограниченному предложению и статусу проекта, эти лоты обладают высокой ликвидностью. А отделка White Box при передаче квартиры дополнительно сокращает инвестиционный трек и быстро выводит лот на доходный сценарий.

Как мы знаем, все жизненно-инвестиционные стратегии с недвижимостью сводятся к 5 ключевым стратегиям, которые могут в любой момент заместить и усилить одна другую.

1. Квартира под аренду. Быстрый ремонт и сдача в аренду. Вы начинаете получать доход существенно быстрее цикла других предложений.
— Если решите вложить денег в дизайн чуть больше, то премиальная аренда с самым высоким чеком станет выгодным сценарием владения. Для этого подойдут квартиры с 2 спальнями.

2. Бизнес на аренде. Для масштабирования бизнеса будет выгодно выбрать несколько 1-комн квартир с White Box на «чистом» 7 этаже для сдачи в посуточную аренду.

3. Квартира для детей на вырост: самая универсальная и распространенная стратегия, которая предполагает любой сценарий «пока ребенок растет» и сохраняет топовый актив для наследия, если не продадите раньше с хорошим профитом.

4. Городская квартира. Если есть загородный дом или постоянное пребывание в другом городе, но нужна топовая «база» в культурном центре Самары — идеальный выбор, чтобы быстрее запустить квартиру в процесс владения.

5. Квартира для совершеннолетнего. Если семейная стратегия — своевременная сепарация взрослого ребенка, то компактные 1-комн с подготовленной отделкой — лучший вариант для молодежи.

White Box по цене черновой

Стоимость квартиры на 7 этаже в White Box сопоставима с ценой квартиры с черновой отделкой на нижних этажах. Вы получаете эстетику, комфортный этаж и готовность к финишной отделке.
Количество квартир в закрытом пуле ограничено, и практически все остались в единичном варианте. Это действительно дефицитные лоты, которые мы только открыли для открытой продажи.

Если вам хочется чуть больше узнать про архитектурный и исторический контекст ЖК «ЗИМ Галерея» и его связь с эпохой конструктивизма — приглашаем вас на специальную лекцию о проекте. Записаться на нее, а также подобрать лот из закрытого пула можно у специалиста проекта или в центре продаж.

Свяжитесь с менеджером по ссылкам в ТГMAX либо по номеру телефона 8 (846) 205-22-88.

Концептуальный ЖК «ЗИМ Галерея»
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 (БЦ ЗИМ);
группа во «ВКонтакте»;
канал в «Телеграме»;
канал в MAX;
www.зимгалерея.рф

Реклама. ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «ЦЕНТР БИЗНЕСА «ПАРИТЕТ» ИНН 6316140492. «White Box» — предчистовая отделкаПредложение ограничено. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ. Подробности на сайте зимгалерея.рф. ERID: 2VSb5xHzEXU

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