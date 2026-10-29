Авито Недвижимость назовет лучших агентов и агентства недвижимости Самары

Авито Недвижимость запускает премию "Заслуженно" — она выделит лучших риелторов и агентства Самары. Премия отметит профессионалов, которые эффективно выстраивают работу с клиентами: публикуют качественные и актуальные объявления, оперативно отвечают на обращения и помогают покупателям и продавцам пройти путь от первого контакта до следующего шага в сделке.

В премии 8 номинаций плюс специальный приз. Для агентов и агентств премия станет дополнительным инструментом профессионального признания и укрепления репутации, а специальный статус победителя на Авито Недвижимости поможет сделать достижения специалиста заметнее для клиентов. Для покупателей и собственников такой статус станет дополнительным ориентиром при выборе профессионала.

"Сегодня роль профессионального агента становится особенно заметной. Рынок вторичного жилья оживляется, при этом растет доля сделок, где требуется связать продажу одного объекта с покупкой другого, выстроить цепочку участников, провести переговоры и учесть множество юридических и финансовых нюансов. Чем сложнее становится сделка и выше цена ошибки, тем важнее покупателю или собственнику понимать, кому он доверяет этот процесс. При этом большая часть работы хорошего риелтора обычно остается за кадром: качественно подготовленное объявление, скорость реакции, переговоры, организация просмотров и десятки решений на пути к сделке. "Заслуженно" — наш способ сделать этот профессиональный результат более заметным. Для клиентов премия может стать дополнительным ориентиром при выборе специалиста, а для самих агентов — профессиональным признанием и преимуществом", — отметила Кристина Полникова, коммерческий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

В трех основных номинациях профессиональные аккаунты агентов и агентств, соответствующие условиям премии, участвуют автоматически — подавать заявку не требуется.

Каждая номинация отражает отдельный аспект профессиональной деятельности:

В категориях "Профи рынка вторичной недвижимости" и "Профи загородного рынка" учитывается, насколько результативно объявления привлекают интерес и помогают перевести обращение в следующий этап — просмотр, встречу или иное действие.

"Золотой стандарт качества" отметит тех, кто стабильно обеспечивают высокий уровень сервиса: публикуют только достоверные объявления с реальными ценами и поддерживают оперативную коммуникацию с клиентами.

Отдельные номинации предусмотрены для участников партнерских сервисов "Комфортная сделка" и "Новостройки для агентов" — в них учитываются результаты работы внутри соответствующих сервисов за 2026 год.

Для справедливого сравнения участников их распределяют по трём лигам — "Эксперты", "Лидеры" и "Титаны" — в зависимости от объёма деятельности, а также по пяти географическим группам: столицы, Юг и Кавказ, Поволжье, Центр и Северо‑Запад, Урал, Сибирь и Восток. Так профессионалы соревнуются с участниками сопоставимого масштаба, работающими в той же части страны.

Особая номинация "Герой рынка" позволяет раскрыть те стороны профессии, которые не фиксируются в статистике платформы. Агенты могут поделиться историей самой непростой или нестандартной сделки — например, когда приходилось совмещать роли переговорщика, юриста, медиатора и психолога. Для участия нужно самостоятельно прислать рассказ в удобном формате: текстом, с фото или видео. Победителя определит жюри премии.

Первый предварительный рейтинг премии будет опубликован 11 ноября на сайте премии. Далее позиции участников будут регулярно обновляться и могут меняться до завершения премии. Каждый месяц профессионалы будут получать информацию о своих результатах и рекомендации по работе с объявлениями и обращениями — это поможет повысить эффективность на площадке и увеличить шансы на победу.

Участники, которые войдут топ‑10 своей номинации, получат статус финалистов, специальный значок в профиле на Авито Недвижимости и электронный диплом. Победителям дополнительно вручат именной диплом, статуэтку, другие знаки отличия, а также — в зависимости от категории — дополнительные награды, включая 100 000 бонусов на продвижение. Торжественное подведение итогов и церемония награждения пройдут в Москве в марте 2027 года.