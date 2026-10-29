Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС пришли в ЖК "Шведская Слобода"

ПАО "МТС" сообщает о расширении сети домашнего высокоскоростного интернета в пригороде Самары. Домашние цифровые сервисы стали доступны жителям более 700 квартир в ЖК "Шведская Слобода".
Жилой комплекс находится на 24 километре Московского шоссе и насчитывает шесть малоэтажных домов. Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно, даже при высоких нагрузках на сеть, и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, позволяет работать в интернете, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ.
Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.
"В этом году домашние цифровые сервисы МТС стали доступны жителям соседнего микрорайона Крутые Ключи. Мы видели запрос от жителей ЖК "Шведская Слобода" и нашли техническую возможность для расширения фиксированной сети. Преимущественно здесь живут молодые семьи с детьми, для которых важен трафик интернета и разнообразие цифровых сервисов. Гигабитный интернет по технологии GPON позволяет комфортно подключать к сети сразу несколько цифровых устройств. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
МТС развивает фиксированную домашнюю сеть в Самаре и Тольятти с 2024 года. В сентябре 2025 года компания запустила домашнюю цифровую сеть в пригородном микрорайоне Кошелев Парк, в июле 2026 года сервисы стали доступны жителям микрорайона Крутые Ключи.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово