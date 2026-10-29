Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС пришли в ЖК "Шведская Слобода"

ПАО "МТС" сообщает о расширении сети домашнего высокоскоростного интернета в пригороде Самары. Домашние цифровые сервисы стали доступны жителям более 700 квартир в ЖК "Шведская Слобода".

Жилой комплекс находится на 24 километре Московского шоссе и насчитывает шесть малоэтажных домов. Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно, даже при высоких нагрузках на сеть, и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, позволяет работать в интернете, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.

"В этом году домашние цифровые сервисы МТС стали доступны жителям соседнего микрорайона Крутые Ключи. Мы видели запрос от жителей ЖК "Шведская Слобода" и нашли техническую возможность для расширения фиксированной сети. Преимущественно здесь живут молодые семьи с детьми, для которых важен трафик интернета и разнообразие цифровых сервисов. Гигабитный интернет по технологии GPON позволяет комфортно подключать к сети сразу несколько цифровых устройств. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

МТС развивает фиксированную домашнюю сеть в Самаре и Тольятти с 2024 года. В сентябре 2025 года компания запустила домашнюю цифровую сеть в пригородном микрорайоне Кошелев Парк, в июле 2026 года сервисы стали доступны жителям микрорайона Крутые Ключи.