Базовые знания: Т2 передал прототип телеком-оборудования студенческому музею

Т2, российский оператор мобильной связи, пополнил экспозицию студенческого музея в Самаре действующим макетом телекоммуникационного оборудования. Учащиеся ведущего технического вуза, а также студенты колледжа связи ПГУТИ могут увидеть базовую станцию вблизи и изучить ее технологические особенности. Проект реализован в рамках сотрудничества мобильного оператора Т2 с вузами по всей стране, благодаря чему студенты получают практические знания и дополнительные возможности развития.

Базовая станция пополнила экспозицию музея колледжа связи Приволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре. Макет представляет собой оригинальное устройство, состоящее из основных комплектующих — стойки, системного модуля, радиорелейной станции, секторной антенны и других необходимых элементов. Для студентов это уникальная возможность детально изучить оборудование, доступ к которому в обычных условиях строго ограничен.

Мобильный оператор Т2 на протяжении последних лет является партнером ПГУТИ: как один из крупнейших телеком-операторов страны, компания входит в Попечительский совет вуза, принимает участие в организации внутривузовских мероприятий, направленных на развитие цифровых навыков студентов, инициирует запуск стипендиальной программы для талантливых ребят. Так оператор вносит свой вклад в создание практико-ориентированной среды в Самарской области, а студенты получают реальные навыки работы со сложным оборудованием и опыт решения бизнес-задач еще до получения диплома.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Современная мобильная связь — это сложнейший комплекс цифровых и технических решений. Наш совместный проект с ПГУТИ сокращает дистанцию между университетской аудиторией и реальным производством. Переданный макет базовой станции поможет студентам детально разобраться в архитектуре сети и принципах ее работы. Т2 активно участвует в жизни вуза, и мы рады открывать для молодых специалистов новые возможности для профессионального и технологического развития".