Базовые знания: Т2 передал прототип телеком-оборудования студенческому музею

Т2, российский оператор мобильной связи, пополнил экспозицию студенческого музея в Самаре действующим макетом телекоммуникационного оборудования. Учащиеся ведущего технического вуза, а также студенты колледжа связи ПГУТИ могут увидеть базовую станцию вблизи и изучить ее технологические особенности. Проект реализован в рамках сотрудничества мобильного оператора Т2 с вузами по всей стране, благодаря чему студенты получают практические знания и дополнительные возможности развития.
Базовая станция пополнила экспозицию музея колледжа связи Приволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Самаре. Макет представляет собой оригинальное устройство, состоящее из основных комплектующих — стойки, системного модуля, радиорелейной станции, секторной антенны и других необходимых элементов. Для студентов это уникальная возможность детально изучить оборудование, доступ к которому в обычных условиях строго ограничен.
Мобильный оператор Т2 на протяжении последних лет является партнером ПГУТИ: как один из крупнейших телеком-операторов страны, компания входит в Попечительский совет вуза, принимает участие в организации внутривузовских мероприятий, направленных на развитие цифровых навыков студентов, инициирует запуск стипендиальной программы для талантливых ребят. Так оператор вносит свой вклад в создание практико-ориентированной среды в Самарской области, а студенты получают реальные навыки работы со сложным оборудованием и опыт решения бизнес-задач еще до получения диплома.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"Современная мобильная связь — это сложнейший комплекс цифровых и технических решений. Наш совместный проект с ПГУТИ сокращает дистанцию между университетской аудиторией и реальным производством. Переданный макет базовой станции поможет студентам детально разобраться в архитектуре сети и принципах ее работы. Т2 активно участвует в жизни вуза, и мы рады открывать для молодых специалистов новые возможности для профессионального и технологического развития".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово