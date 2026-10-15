Набираем скорость: Т2 обеспечил новое качество связи на трассах в Самарской области

Т2, российский оператор мобильной связи, ввел в эксплуатацию новые базовые станции рядом с ключевыми автотрассами Самарской области. Новое оборудование заработало в ряде населенных пунктов вблизи дорог международного, федерального и регионального значения. Развитие сети на объектах транспортной инфраструктуры позволило повысить уровень комфорта и безопасности участников дорожного движения.

Мобильный оператор Т2 в 2026 году запустил в эфир десятки базовых станций вдоль главных дорог Самарской области. Так, высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь от Т2 появились на участке европейского маршрута Е121, который связывает Россию, Казахстан и Туркменистан. Оборудование Т2 установили в Большеглушицком районе области.

Оператор также обеспечил связью участки федеральной автодороги Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в районе населенных пунктов Куйбышевский и Черноречье. Улучшилась связь на трассе М-5 "Урал", которая соединяет столицу России с Уралом и Сибирью. Оборудование расположено в пригородах Самары, в поселке городского типа Новосемейкино, поселении Новое Якушкино и ряде других населенных пунктов в разных районах области.

Особое внимание специалисты Т2 также уделяют усилению сети на обновленной обходной магистрали города Тольятти. Платная трасса является частью инфраструктуры компании "Автодор". Несколько новых базовых станций Т2 уже сейчас позволили улучшить качество покрытия сетью, и работа на этом объекте продолжается. Помимо этого, специалисты обеспечили связью ряд региональных трасс с различным уровнем загруженности и интенсивности транспортного потока.

Работы стали частью масштабного проекта по организации современной инфраструктуры для поездок и туризма на территории региона и за его пределами. Это позволяет водителям и пассажирам с комфортом использовать навигатор и другие необходимые сервисы, искать интересные маршруты на территории региона, слушать музыку и делиться контентом в социальных сетях.