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Дачные биоритмы: бумеры активнее пользовались интернетом ночью, а зумеры — с шести утра

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн проанализировал обезличенные данные об использовании мобильного интернета в СНТ Самарской области и выяснил: в течение суток по интернет-активности лидируют разные поколения.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Любопытно, что зумеры вставали раньше всех: с 6 до 9 часов утра именно они были самыми активными пользователями интернета. Миллениалы и иксы, похоже, чаще использовали дачу как место для работы: с 9 до 18 часов они скачивали больше трафика, чем представители других поколений. Бумеры же лидировали в вечернее время, после 18 часов, а также, что особенно примечательно, глубокой ночью — после полуночи.

За дачный сезон — с мая по сентябрь — клиенты Билайна в СНТ Самарской области использовали более 155 тысяч ГБ данных. Больше всего интернетом пользовались в июле и августе.

При этом в Билайне фиксируют заметное увеличение общего объема скачанного трафика по сравнению с 2025 годом. Рост связан в том числе с развитием сети оператора в дачных территориях: в 2026 году оператор запустил новые базовые станции в десятках СНТ Самарской области. Благодаря этому жители и дачники получили больше возможностей пользоваться мобильным интернетом — для удаленной работы, общения и развлечений.

"Мы в Билайне уверены, что скоростная сеть должна быть доступна повсеместно, а ее преимущества в равной степени открыты как городским, так и сельским жителям. Поэтому команда филиала планомерно расширяет покрытие и запускает новое оборудование даже в отдаленных районах области, чтобы каждый наш клиент мог свободно использовать цифровые сервисы и комфортно встраивать их в свою повседневную жизнь", — отмечает Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна.

На основе обезличенных данных клиентов Билайна на территории СНТ Самарской области с мая по сентябрь 2026 года. Поколения разделены по возрасту: зумеры — 16–28 лет, миллениалы — 29–44 года, иксы — 45–59 лет, бумеры — 60+ лет.

Гид потребителя

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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