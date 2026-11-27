Платформа "Игры Ростелеком" отмечает первый год со дня запуска: за это время на ней зарегистрировалось 306 тыс. пользователей, библиотека увеличилась до 9,5 тыс. игр, а лаунчер установили 50 тыс. раз.
В среднем онлайн-платформу посещает 15 тыс. человек в день, а ежемесячная аудитория достигает 275 тыс. пользователей. В топ-5 регионов по активности геймеров входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.
Чаще всего пользователи выбирают игры в жанре экшен-RPG и симуляторы. Популярностью пользуются карты пополнения — за год геймеры приобрели их более 43 тыс. раз. Пик продаж традиционно приходится на периоды перед выходом громких новинок. Так, в ноябре 2026 года, в преддверии релиза GTA VI, продажи карт пополнения PlayStation выросли в четыре раза.
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":
"Год назад, запуская "Игры Ростелеком", мы сделали ставку на удобство, безопасность и широкий ассортимент — и не прогадали. За это время наша онлайн-платформа превратилась из базового каталога игровых предложений в цифровую платформу с почти 10 тысячами тайтлов, многотысячной аудиторией и новыми проектами. Мы регулярно пополняем библиотеку, провели с партнерами три федеральных киберспортивных турнира и запустили подписку "Игры Ростелеком" с эксклюзивными условиями для геймеров. Год — только начало, впереди нас ждут новые релизы и интересные партнерства".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет