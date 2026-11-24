ИТ-холдинг Т1 и компания "Актив" подтвердили совместимость своей службы каталогов "Эллес" с решением Рутокен Логон для операционной системы Linux. Российские компании, которые переводят цифровую инфраструктуру на отечественное ПО, смогут организовать доступ сотрудников с использованием аппаратных аутентификаторов. Это снижает риск проникновения злоумышленников в корпоративную учетную запись по украденному или подобранному паролю.

В ходе тестирования подтвердилась работа двух вариантов доступа: по цифровому сертификату и по сложному паролю. И сертификат, и пароль записаны на электронном ключе, поэтому их нельзя скопировать с рабочего компьютера. Сотруднику нужно только подключить ключ и ввести PIN-код.

Решение рассчитано прежде всего на органы власти и компании с госучастием. Однако потенциальными пользователями этой системы выступает также бизнес, работающий с большим числом информационных систем в отраслях с повышенными регуляторными требованиями. Приказ ФСТЭК России № 117 обязывает такие организации использовать строгую аутентификацию при привилегированном доступе к информационным системам. Связка "Эллес" и Рутокен Логон позволяет выполнить эти правила, при этом организациям не нужно проводить собственные испытания и дорабатывать систему.

"При переходе на российскую службу каталогов важно заранее убедиться, что она работает с уже используемыми средствами защиты, в том числе со смарт-картами. Иначе при миграции могут возникнуть технические сложности, которые сдвинут сроки проекта. Подтверждённая совместимость "Эллес" и Рутокен Логон позволяет сохранить двухфакторную аутентификацию при входе на рабочие станции, и сотрудникам не придется менять привычный порядок работы. В итоге переход с зарубежных решений становится более предсказуемым", — сказал Николай Тихомиров, технический директор бизнес-направления "Финтех-решения", ИТ-холдинг Т1.

"Российские компании сейчас совмещают переход к суверенной ИТ-инфраструктуре с укреплением киберконтура. Заранее проверенные сценарии совместной работы продуктов упрощают заказчикам и выбор решений, и их внедрение. Организациям, которые обязаны выполнять требования регулятора к строгой или усиленной аутентификации, связка Рутокен Логон и "Эллес" помогает выполнить их в доменной инфраструктуре на отечественном ПО", — сказал Михаил Моисеев, менеджер продукта Рутокен Логон для Linux, компания "Актив".