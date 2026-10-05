Самарская область примет участие во втором ИТ-форуме "Цифровые решения" в Москве

С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй ИТ-форум "Цифровые решения". Мероприятие, организованное Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Во второй раз форум станет главной площадкой для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором.

Деловая программа мероприятия включает свыше 120 сессий, в центре внимания — цифровой суверенитет, этика ИИ и информационная безопасность. Эксперты также обсудят результаты цифрового развития, реализацию нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и формирование стратегий внедрения отечественных технологий.

Как ранее обозначил Президент России Владимир Путин, при тотальной цифровизации критически важно сохранить человеческую идентичность и не допустить обезличивания. Этот принцип реализуется в Самарской области на практике. Губернатор Вячеслав Федорищев активно поддерживает проекты в сфере искусственного интеллекта, делая ставку на создание ИИ-экосистем и выстраивание системного подхода к цифровизации в регионе. При этом технологии рассматриваются, прежде всего, как инструмент помощи человеку. Так, в августе 2026 года глава региона принял участие в стратегической сессии, посвященной использованию ИИ в здравоохранении, где новые технологии рассматриваются как реальная помощь врачу и пациенту.

Традиционно много внимания на ИТ-форуме "Цифровые решения" будет уделено информационной безопасности. Так, в рамках пленарной сессии "Кибербезопасность сегодня: когда защита перестает быть надстройкой" обсудят вопросы комплексного подхода к защите инфраструктуры, персональных данных и отечественного ПО от новой волны киберугроз.

В программе Форума десятки выступлений экспертов по ключевым стратегическим направлениям:

— Искусственный интеллект и облачные сервисы: Дискуссии об этике нейросетей ("ИИ решит за вас? Где заканчивается помощь и начинается подмена выбора"), безопасности ИИ-моделей и гибридных ИТ-подходах.

— Телеком и цифровая инфраструктура: Обсуждение импортозамещения 5G, эволюции ИТ-инфраструктуры в России и создания ПАК-инфраструктуры для ресурсоемких вычислений.

— Цифровые платформы и креативные индустрии: Влияние видеоигровой индустрии на образование и городскую среду, а также безопасность цифровых продуктов для семейной аудитории. И др.

ИТ-форум "Цифровые решения" призван не только консолидировать экспертов, но и повысить престиж российских ИТ-компаний, демонстрируя реальные достижения в создании собственных технологических решений и надежного цифрового щита страны.