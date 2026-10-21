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Транспорт и связь Экономика и бизнес

ТелекомДейли признал Билайн лидером по удобству доступа к искусственному интеллекту

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн занял первое место* в рейтинге удобства доступа к возможностям искусственного интеллекта, составленном независимым информационно-аналитическим агентством ТелекомДейли. ИИ-сервис Билайна beeGPT (биДЖИПИТИ) получил 90,12 балла из 100 возможных по индексу** объективного удобства, опередив другие потребительские ИИ-сервисы, представленные на российском рынке.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В рамках исследования ТелекомДейли проанализировал девять сервисов, предоставляющих доступ к возможностям искусственного интеллекта: beeGPT "Билайна" (ПАО "Вымпелком"), ГигаЧат "Сбера", "Алису AI" (ЭйАй) "Яндекса", "ИИ-ассистенты" Т-Банка, "Марусю" VK (ВК), "Элюменту × T2" T2, "Риил-бот" МТС, "Безлимитный ChatGPT" (ЧатДЖИПИТИ) Yota (Йота), "Телеграм-бот" "МегаФона". Аналитики сравнили их функциональность, способы доступа, условия регистрации, стоимость, объём бесплатного использования и действующие ограничения. На основе полученных данных и опроса пользователей был сформирован индекс объективного удобства, учитывающий десять характеристик, наиболее значимых для аудитории.

Исследование показало, что удобство доступа к ИИ определяется прежде всего простотой и прозрачностью условий использования, а не только количеством доступных функций. Наиболее важным критерием для пользователей оказались объём бесплатного доступа и понятные лимиты — его отметили 45% респондентов. Ещё 40% выделили удобство каналов доступа через сайт или мобильное приложение, 39% — возможность пользоваться сервисом без ВПН и специальных настроек, а 37% — простую регистрацию и быстрый старт.

Широкий набор ИИ-возможностей в одном сервисе оказался важен для 34% опрошенных. Столько же респондентов отметили отсутствие лишних переходов между приложениями и сервисами. При этом автоматический выбор нейросети под конкретную задачу вошёл в число значимых характеристик лишь для 7% участников исследования.

Первое место beeGPT в рейтинге обеспечило сочетание доступности, функциональности и простоты использования. Сервис работает через веб-интерфейс и мобильное приложение Билайна (12+), не требует обязательной установки сторонних приложений или использования мессенджеров. Клиенты Билайна могут начать работу без отдельной регистрации, используя существующую учётную запись. При этом сервис доступен без ВПН и в "белых списках", а его использование не расходует пакет мобильного интернета.

BeeGPT объединяет в одном интерфейсе основные сценарии использования искусственного интеллекта: поиск информации, создание и редактирование текстов, написание кода, генерацию и обработку изображений, создание видео. С 19 октября сервис расширил свои возможности, добавив генерацию музыки, работу с презентациями. Пользователю не нужно самостоятельно выбирать нейросеть для каждой задачи — сервис автоматически подбирает подходящую модель. Для клиентов Билайна предусмотрен бесплатный базовый доступ к возможностям beeGPT.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"ИИ-помощники и ИИ-агенты для многих уже стали частью повседневной жизни, но возможности искусственного интеллекта по-прежнему не всегда доступны и понятны широкой аудитории. Пользователям приходится разбираться в разных нейросетях, способах подключения, ограничениях и условиях оплаты. Наша задача — убрать эти барьеры, а пользование сделать простым и понятным. Мы развиваем beeGPT как персонального помощника и универсальный инструмент, в котором человеку достаточно сформулировать свою задачу, а сервис сам подберёт необходимые технологии для её решения. Результаты независимого исследования ТелекомДейли подтверждают, что такой подход соответствует ожиданиям пользователей. Для нас это важный показатель того, что мы движемся в правильном направлении".

Об исследовании

Исследование проведено информационно-аналитическим агентством ТелекомДейли в сентябре 2026 года и включало два этапа. На первом этапе аналитики сравнили девять потребительских ИИ-сервисов по 46 характеристикам, включая функциональные возможности, каналы доступа, регистрацию, стоимость и ограничения использования. На втором этапе был проведён онлайн-опрос российских пользователей мобильной связи. В анализ вошли 492 результативные анкеты респондентов из более чем 40 регионов России. Участники определили наиболее важные характеристики удобства доступа к ИИ, а также сравнили обезличенные описания восьми сервисов. Всего было проведено 1968 попарных сравнений.

На основе результатов кабинетного исследования и пользовательского опроса ТелекомДейли рассчитал индекс объективного удобства по десяти критериям. Значимость каждого критерия определялась частотой его упоминания респондентами. Итоговая оценка рассчитывалась по 100-балльной шкале. Индекс отражает удобство доступа к ИИ-сервисам, но не оценивает качество ответов нейросетей или производительность используемых моделей.

*По результатам исследования ООО "Телеком Дейли" от 15.10.2026 г. beeGPT (биджипити) занял первое место по расчётному индексу удобства доступа к возможностям искусственного интеллекта среди девяти сервисов, представленных компаниями и брендами Билайн, Сбер, Яндекс, Т Банк, VK, T2, МТС, Yota и МегаФон. Сравнение проводилось по критериям удобства каналов доступа, простоты регистрации и начала использования, широты ИИ возможностей, понятности бесплатного доступа и лимитов и др. Подробнее: telecomdaily.ru.

**Расчётный индекс удобства доступа к ИИ разработан ООО "Телеком Дейли" и объединяет 10 критериев. Веса критериев определены по результатам опроса 492 респондентов, оценки сервисов — по результатам кабинетного исследования по шкале 0 / 0,5 / 1. Порог функциональной достаточности — не менее 10 баллов из 15. Результат beeGPT — 90,12 балла из 100. Оценивались условия, действовавшие для клиентов Билайна на дату исследования. Состав сравнения ограничен девятью сервисами, включёнными в исследование.

BeeGPT (биджипити) — сервис с доступом к популярным нейросетям. Кол-во бесплатных генераций и возможности нейросетей ограничены. 12+. Подробнее: beeline.ru

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

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Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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