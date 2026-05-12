Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

НИИ Генплана сформировал несколько предложений по развитию метрополитена Самары. Глава регионального правительства Виталий Шабалатов озвучил подробности на оперативном совещании во вторник, 12 мая.
По его словам, ученые считают, что после завершения строительства станции "Театральная" нужно заняться продлением линии метро в Куйбышевский район. Причем сделать эту часть ветки рекомендуют надземной, а не подземной.
Судя по представленной схеме, линию метро предлагается продлевать далее по улице Галактионовской, через реку Самару - до улицы Уральской. При этом предполагается строительство трех новых станций.
"Там ведется перспективная застройка. Площадь - более трехсот гектаров. Продление метро в этот район даст возможность существенно дозагрузить и повысить эффективность метрополитена", - проинформировал Виталий Шабалатов.
Добавим, что на южной окраине Самары планируется строительство еще двух микрорайонов. Под один из них выбрали площадку у Южного моста - посмотрите карту. Второй планируют разместить рядом с Южным городом.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!