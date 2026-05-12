Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

НИИ Генплана сформировал несколько предложений по развитию метрополитена Самары. Глава регионального правительства Виталий Шабалатов озвучил подробности на оперативном совещании во вторник, 12 мая.

По его словам, ученые считают, что после завершения строительства станции "Театральная" нужно заняться продлением линии метро в Куйбышевский район. Причем сделать эту часть ветки рекомендуют надземной, а не подземной.

Судя по представленной схеме, линию метро предлагается продлевать далее по улице Галактионовской, через реку Самару - до улицы Уральской. При этом предполагается строительство трех новых станций.

"Там ведется перспективная застройка. Площадь - более трехсот гектаров. Продление метро в этот район даст возможность существенно дозагрузить и повысить эффективность метрополитена", - проинформировал Виталий Шабалатов.

Добавим, что на южной окраине Самары планируется строительство еще двух микрорайонов. Под один из них выбрали площадку у Южного моста. Второй планируют разместить рядом с Южным городом.