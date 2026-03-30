Авиакомпания Centrum Air открывает перевозки из Самары в Ташкент

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов на направлении Самара — Ташкент, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 30 марта к полетам на данном направлении приступит авиакомпания Centrum Air. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. По понедельникам вылет из Ташкента запланирован на 12:35, по четвергам — в 19:00. Вылет рейса из Самары по понедельникам — в 15:45, по четвергам — в 23:15. Полеты осуществляются на самолетах Airbus 320NEO.

На данном направлении рейсы также выполняет авиакомпания Red Wings и Uzbekistan Airways. Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков.