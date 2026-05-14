Курьер из Тольятти причастен к хищению 6 млн рублей у жительницы соседнего региона

42‑летняя жительница Оренбургской области стала жертвой телефонных аферистов, которые представлялись сотрудниками Минобороны, ФСБ, "Госуслуг" и банков. Об этом сообщает Отд МВД России по Курманаевскому району Оренбургской области.

Злоумышленники, по данным следствия, убедили женщину обналичить сбережения в размере 6 млн руб. и передать их "инкассатору" в Бузулуке под предлогом защиты средств. Спустя время потерпевшая осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали в Самаре 53‑летнего жителя Тольятти, выполнявшего роль курьера у телефонных мошенников. Он подозревается в причастности к серии мошенничеств против жителей разных регионов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".