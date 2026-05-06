В Тольятти по горячим следам задержали мужчину, похитившего в магазине вино, консервы и кофе

В полицию Автозаводского района Тольятти поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из ООО. Мужчина сообщил, что пытался пресечь попытку неизвестного похитить алкоголь и продукты из магазина на ул. 70 лет Октября, передает ГУ МВД по Самарской области.

На месте происшествия правоохранители со слов очевидцев установили последовательность событий: днем в магазин зашел мужчина, который, сложив в сумку бутылку вина, 7 банок консервов "Печень трески", пачку кофе и масла, попытался выйти на улицу, не оплатив товар. Его противоправные действия пресекли охранник и работница магазина — этот момент попал на камеру очевидца, который поспешил поделиться записью в социальных сетях.

Полицейские задержали злоумышленника, изучили видеозаписи и изъяли документы.В отношении 28-летнего безработного тольяттинца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Сотрудники полиции поблагодарили тольяттинцев, оказавших им помощь в задержании правонарушителя.