Житель Самары задержан за убийство, совершенное 20 лет назад В Тольятти женщина организовала похищение собственного мужа и оказалась за решеткой Наркоагронома поймали в селе Самарской области Житель Самарской области приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение терактов В самарском вузе вскрыли масштабную коррупционную схему

Житель Самары задержан за убийство, совершенное 20 лет назад

КАЛУГА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
46-летний житель Самары стал главным фигурантом дела о жестоком убийстве 20-летней давности, сообщает Управление уголовного розыска УМВД России по Калужской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области

Трагедия произошла в феврале 2006 г. в Калуге. Двое злоумышленников ворвались в квартиру калужанина, обмотали его голову и конечности клейкой лентой, нанесли серию ударов, в результате чего мужчина скончался. Преступники забрали золотое украшение и сберегательную книжку. На месте преступления были изъяты отпечатки пальцев, но установить подозреваемых сразу не удалось.

С помощью современных технологий базы данных АДИС "Папилон" специалисты ЭКЦ регионального УМВД выявили совпадение одного из отпечатков с дактилоскопическими данными жителя Самары.

Подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в Калугу. При обыске у мужчины изъяли украшение, которое, предположительно, принадлежало жертве. Второй участник преступления к этому моменту уже скончался.

Возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью.

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

