Житель Самары задержан за убийство, совершенное 20 лет назад

46-летний житель Самары стал главным фигурантом дела о жестоком убийстве 20-летней давности, сообщает Управление уголовного розыска УМВД России по Калужской области.

Трагедия произошла в феврале 2006 г. в Калуге. Двое злоумышленников ворвались в квартиру калужанина, обмотали его голову и конечности клейкой лентой, нанесли серию ударов, в результате чего мужчина скончался. Преступники забрали золотое украшение и сберегательную книжку. На месте преступления были изъяты отпечатки пальцев, но установить подозреваемых сразу не удалось.

С помощью современных технологий базы данных АДИС "Папилон" специалисты ЭКЦ регионального УМВД выявили совпадение одного из отпечатков с дактилоскопическими данными жителя Самары.

Подозреваемый был задержан по месту жительства и доставлен в Калугу. При обыске у мужчины изъяли украшение, которое, предположительно, принадлежало жертве. Второй участник преступления к этому моменту уже скончался.

Возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью.