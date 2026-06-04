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В Самаре на пропускной вуза подожгли женщину

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьском районном суде Самары вынесли приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: Александра Белова

В основу дела легли события, произошедшие на пропускной одного из вузов 18 августа 2025 года. Гражданин П.,"на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" к гражданке А.,вылил ей на голову спиртосодержащую жидкость и поджег. Женщина получила ожоги, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине три года и семь месяцев исправительной колонии строгого режима. Также частично удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшей - в ее пользу с осужденного взыскано 364 тыс. рублей.

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