В Самаре на пропускной вуза подожгли женщину

В Октябрьском районном суде Самары вынесли приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

В основу дела легли события, произошедшие на пропускной одного из вузов 18 августа 2025 года. Гражданин П.,"на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" к гражданке А.,вылил ей на голову спиртосодержащую жидкость и поджег. Женщина получила ожоги, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине три года и семь месяцев исправительной колонии строгого режима. Также частично удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшей - в ее пользу с осужденного взыскано 364 тыс. рублей.