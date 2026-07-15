Жительница Самары нарвалась на мошенников, пытаясь обустроить дачу

Сотрудница МФЦ стала жертвой изощренного обмана: желая обустроить дачу, она подыскивала бытовку и, как ей казалось, нашла надежное предложение - объявление размещалось на ресурсе, который выглядел как официальный сайт, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Не заподозрив подвоха, 54-летняя женщина связалась с "представителями" организации, обсудила условия и перевела свыше 92 тысяч рублей в качестве аванса. Сомнения появились позже, когда при попытке уточнить детали сделки жительница Самарской области напрямую обратилась в компанию - там твердо заявили, что никакого договора с ней не заключали и переговоров не вели. Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят необходимые мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках