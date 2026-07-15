Жительница Самары нарвалась на мошенников, пытаясь обустроить дачу

Сотрудница МФЦ стала жертвой изощренного обмана: желая обустроить дачу, она подыскивала бытовку и, как ей казалось, нашла надежное предложение - объявление размещалось на ресурсе, который выглядел как официальный сайт, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Не заподозрив подвоха, 54-летняя женщина связалась с "представителями" организации, обсудила условия и перевела свыше 92 тысяч рублей в качестве аванса. Сомнения появились позже, когда при попытке уточнить детали сделки жительница Самарской области напрямую обратилась в компанию - там твердо заявили, что никакого договора с ней не заключали и переговоров не вели. Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят необходимые мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.