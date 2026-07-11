В Жигулевске задержали искателя "закладок"

В Жигулевске сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на незаконное приобретение наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июне сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, заметили мужчину, который что-то искал на территории гаражно-строительного кооператива.
Инспекторы задержали 37-летнего местного жителя. Во время опроса мужчина нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Во время личного досмотра в его мобильном нашли переписку с "продавцом" запрещенных веществ и фотографию с геолокацией тайника. В указанном месте полицейские обнаружили и изъяли сверток с синтетическим наркотиком в значительном размере.
Задержанный пояснил, что в интернете нашел наркомаркет, перевел деньги и получил сообщение с координатами и фотографией тайника-"закладки". Забрать запрещенные вещества не смог, так как его задержали сотрудники ДПС.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках