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В Жигулевске задержали искателя "закладок"

ЖИГУЛЕВСК. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на незаконное приобретение наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июне сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования, заметили мужчину, который что-то искал на территории гаражно-строительного кооператива.

Инспекторы задержали 37-летнего местного жителя. Во время опроса мужчина нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Во время личного досмотра в его мобильном нашли переписку с "продавцом" запрещенных веществ и фотографию с геолокацией тайника. В указанном месте полицейские обнаружили и изъяли сверток с синтетическим наркотиком в значительном размере. 

Задержанный пояснил, что в интернете нашел наркомаркет, перевел деньги и получил сообщение с координатами и фотографией тайника-"закладки". Забрать запрещенные вещества не смог, так как его задержали сотрудники ДПС.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере". Расследование продолжается.

Гид потребителя

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