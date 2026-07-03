В Тольятти суд рассмотрит уголовное дело, раскрытое с помощью анализа ДНК

Кража в строительном вагончике в Тольятти раскрыта спустя почти пять лет, ключевую роль в установлении виновного сыграла генетическая экспертиза, рассказали в прокуратуре Самарской области.
По данным следствия, преступление было совершено в июле 2021 г., когда 32‑летний мужчина проник в помещение строительного вагончика, похитил бензогенератор и скрылся с места происшествия. Чтобы попасть внутрь, злоумышленник разбил стеклопакет и в этот момент поранил правую руку. Именно эта травма и стала зацепкой для раскрытия преступления, так как на месте происшествия остались следы крови.
При осмотре места преступления правоохранители обнаружили дверную ручку и белую майку с кровавыми следами. С этих предметов был изъят биоматериал, который направили на генетическую экспертизу. Полученный ДНК‑профиль внесли в базу данных для последующей сверки.
Долгое время личность преступника установить не удавалось, но в конце 2025 г. мужчина, уже судимый за ряд аналогичных преступлений, попал в анализируемую базу данных. В апреле 2026 г. система зафиксировала совпадение генетического профиля — так была установлена причастность 32‑летнего жителя Тольятти к краже 2021 года.
В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил версию следствия.
Сейчас уголовное дело за кражу направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках