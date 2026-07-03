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Преступления Происшествия

В Тольятти суд рассмотрит уголовное дело, раскрытое с помощью анализа ДНК

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кража в строительном вагончике в Тольятти раскрыта спустя почти пять лет, ключевую роль в установлении виновного сыграла генетическая экспертиза, рассказали в прокуратуре Самарской области.

По данным следствия, преступление было совершено в июле 2021 г., когда 32‑летний мужчина проник в помещение строительного вагончика, похитил бензогенератор и скрылся с места происшествия. Чтобы попасть внутрь, злоумышленник разбил стеклопакет и в этот момент поранил правую руку. Именно эта травма и стала зацепкой для раскрытия преступления, так как на месте происшествия остались следы крови.

При осмотре места преступления правоохранители обнаружили дверную ручку и белую майку с кровавыми следами. С этих предметов был изъят биоматериал, который направили на генетическую экспертизу. Полученный ДНК‑профиль внесли в базу данных для последующей сверки.

Долгое время личность преступника установить не удавалось, но в конце 2025 г. мужчина, уже судимый за ряд аналогичных преступлений, попал в анализируемую базу данных. В апреле 2026 г. система зафиксировала совпадение генетического профиля — так была установлена причастность 32‑летнего жителя Тольятти к краже 2021 года.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил версию следствия.

Сейчас уголовное дело за кражу направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

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