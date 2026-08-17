ХК "Лада" проиграл "Амуру"

Свой первый матч межсезонья в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан "Лада" провела против "Амура".

Обе команды предстали в экспериментальных составах. У "Лады", в частности, не было ни одного легионера, да и некоторых других основных игроков не оказалось в составе. В то же время, в заявке оказалась большая группа игроков на двусторонних и просмотровых контрактах.

Хабаровчане, открывшие счет на исходе первого периода, в дальнейшем увеличили свое преимущество, одержав победу (5:0).

18 августа в 18:00 "Лада" сыграет свой второй матч FONBET Кубка Республики Башкортостан. Ее соперником будут хоккеисты "Салавата Юлаева".