ХК "Лада" проиграл "Амуру"

Свой первый матч межсезонья в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан "Лада" провела против "Амура".
Обе команды предстали в экспериментальных составах. У "Лады", в частности, не было ни одного легионера, да и некоторых других основных игроков не оказалось в составе. В то же время, в заявке оказалась большая группа игроков на двусторонних и просмотровых контрактах.
Хабаровчане, открывшие счет на исходе первого периода, в дальнейшем увеличили свое преимущество, одержав победу (5:0).
18 августа в 18:00 "Лада" сыграет свой второй матч FONBET Кубка Республики Башкортостан. Ее соперником будут хоккеисты "Салавата Юлаева".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!