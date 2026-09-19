ХК ЦСК ВВС уступил "Торосу"

В субботу, 19 сентября, в самарском Дворце спорта ХК ЦСК ВВС принимал "Торос" из Нефтекамска, который является фарм-клубом команды КХЛ "Салават Юлаев".

Счёт открыли гости в первом периоде, буквально затолкав шайбу в самарские ворота. "Летчики" бросились отыгрываться, но шайба на протяжении всего матча упорно не летела в ворота. То выручал вратарь, то спасала штанга, то отрабатывали игроки обороны.

У гостей с реализацией большинства и точностью было гораздо лучше. В результате до финальной сирены ещё три шайбы пропустил ЦСК ВВС.

На последних минутах матча "лётчики" организовали финальный штурм ворот соперника, но и гола престижа тоже не случилось. 4:0 — победа "Тороса".