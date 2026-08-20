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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Барысу" в заключительном матче Кубка Республики Башкортостан

УФА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 августа, в заключительном матче Кубка Республики Башкортостан ХК "Лада" уступил "Барысу", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На 23-й минуте Иван Савчик вывел "Ладу" вперед. Гости через полторы минуты ответили точным броском Ансара Шайхмедденова. Решающую шайбу на 59-й минуте забросил нападающий "Барыса" Семен Симонов.

"Барыс" победил со счетом 2:1.

Статистика матча: Броски: 49-59; Броски в створ: 21-30; Голы: 1-2; Вбрасывания: 26-29; Блокированные броски: 17-15; Силовые приемы: 18-16; Отборы: 1-2; Потери: 13-10; Перехваты: 4-2; Штраф: 12-8.

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