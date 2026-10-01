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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Автомобилисту" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" проиграл "Автомобилисту" в третьем матче выездной серии, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла 30 сентября в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на второй минуте защитник уральцев Джесси Блэкер открыл счет. В середине периода Максим Тарасов забросил вторую шайбу в ворота "Лады".

Начиная со второго периода тольяттинцы прибавили, чаще атаковали и на 49-й минуте капитан "Лады" Дмитрий Кугрышев открыл счет свои голам в сезоне. Форвард волжан завладел шайбой вблизи чужих ворот и точно бросил в "домик" голкиперу "Автомобилиста".

В третьем периоде у тольяттинцев были возможности отыграться, но сделать это гостям не удалось. За две минуты до окончания основного времени тольяттинцы заменили Андрея Мишурова полевым игроком, но Ярослав Бусыгин броском из своей зоны отправил шайбу в пустые ворота. 3:1, победа "Автомобилиста". 

В пятницу, 2 октября, "Лада" сыграет в гостях с омским "Авангардом". 

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