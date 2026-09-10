"Лада" вновь проиграла "СКА"

В среду, 9 сентября, в Санкт-Петербурге ХК "Лада" проиграл "СКА" в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В первом периоде ни одной из команд отличиться не удалось. В одном из моментов Руслан Умеров отправил шайбу в ворота СКА, но, после видеопросмотра арбитры зафиксировали блокировку голкипера и гол отменили. На 38-й минуте волжане убежали в контратаку, и Михаил Беляев броском в дальний угол открыл счет не только в игре, но и своим голам за "Ладу". Отыгрались армейцы на 54-й минуте — отличился Данил Аймурзин. На первой минуте овертайма Егор Савиков принес победу хозяевам со счетом 2:1.

Напомним, несколько дней назад соперники уже встречались. Тогда армейцы добились победы в овертайме со счетом 4:3.