"Лада" вновь проиграла "СКА"

В среду, 9 сентября, в Санкт-Петербурге ХК "Лада" проиграл "СКА" в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев.
В первом периоде ни одной из команд отличиться не удалось. В одном из моментов Руслан Умеров отправил шайбу в ворота СКА, но, после видеопросмотра арбитры зафиксировали блокировку голкипера и гол отменили. На 38-й минуте волжане убежали в контратаку, и Михаил Беляев броском в дальний угол открыл счет не только в игре, но и своим голам за "Ладу". Отыгрались армейцы на 54-й минуте — отличился Данил Аймурзин. На первой минуте овертайма Егор Савиков принес победу хозяевам со счетом 2:1.
Напомним, несколько дней назад соперники уже встречались. Тогда армейцы добились победы в овертайме со счетом 4:3.
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