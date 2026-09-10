Самарские справороссы предложили меры по сдерживанию тарифов ЖКХ

8 сентября партия "Справедливая Россия" провела дискуссионную сессию "Рост тарифов ЖКХ". Повестка выбрана не случайно - до очередного повышения коммунальных платежей, намеченного на 1 октября, остались считанные недели. Три спикера - депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин, депутат гордумы Кинеля Юлия Плетнева и руководитель ассоциации ветеранов СВО по Ленинскому району Самары Алексей Селиванов - разобрали сложившуюся ситуацию и предложили конкретные меры.

Открывая дискуссию, Михаил Маряхин обозначил проблему: в 2026 году страна впервые столкнулась с двойной индексацией тарифов - сначала на 1,7% с января, затем волна повышения от 8 до 22% с октября. В отдельных регионах рост превысил 20%. При этом реальные доходы населения за I квартал выросли лишь на 1,5%, а прогноз на год - всего 0,8%.

"Рост платежей в разы опережает рост доходов, - констатировал депутат. - По данным статистики, 53% россиян называют высокие тарифы главной проблемой, а каждый четвертый брал заем на оплату ЖКХ. Это уже не статистика - людям приходится выбирать между коммуналкой и другими базовыми потребностями".

Ситуацию усугубляет то, что рост платежей не означает рост качества услуг. Износ коммунальных сетей достигает 60-90%, аварийность растет, а темпы замены сетей - всего 2,2% в год.

Предложения Михаила Маряхина: мораторий, аудит и контроль

Михаил Маряхин сформулировал пять конкретных предложений партии "Справедливая Россия". Первое - ввести мораторий на повышение тарифов и отменить осеннее повышение. Второе - провести полный аудит всей отрасли ЖКХ: проверить доходы и расходы ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, оценить состояние теплосетей, водоканалов, инвестиции в коммунальное хозяйство. Третье - законодательно закрепить индексацию не чаще одного раза в год. Четвертое - ограничить рост тарифов уровнем фактической инфляции и ввести обязательное согласование любого повышения с Государственной думой РФ. Пятое - изменить правила расчета платы за отопление: по фактическому потреблению, а не по усредненным нормативам.

"Хватит платить за "воздух" по завышенным нормативам", - подчеркнул Михаил Маряхин.

Юлия Плетнева: тарифы ЖКХ бьют по рынку жилья

Депутат думы г.о. Кинель связала рост тарифов с кризисом на рынке жилья. В январе 2026 года средний рост коммунальных платежей составил 15,02% - максимум с 2010 года. Горячее водоснабжение подорожало на 16%, холодное - на 15,5%.

Параллельно дорожает жилье: разрыв между первичным и вторичным рынками достиг 52%. Средневзвешенная ипотечная ставка - около 19%, для большинства семей ежемесячный платеж превышает 40-50% бюджета. Даже льготные программы стали менее доступными: с февраля 2026 года выдачи упали на 51%.

"Мы имеем ситуацию, когда и текущие платежи растут, и покупка жилья становится практически невозможной. Это системный кризис, а не отдельные проблемы", - отметила Юлия Плетнева.

Она предложила установить жесткие ограничения для региональных властей: нельзя выходить за федеральные индексы, а любые дополнительные надбавки, включая "надбавки на аварийность", должны требовать согласования с федеральным центром.

Кроме того, необходимо повысить минимальный порог лицензирования управляющих компаний до 50 квартир - мелкие "карманные" УК, которые банкротятся и исчезают, уйдут с рынка. И восстановить более лояльный порядок получения субсидий на оплату жилья, действовавший до 2022 года. Дополнительная поддержка государства на оплату ЖКХ существенно облегчит жизнь многим гражданам.

Алексей Селиванов: модернизация - за счет инвестиций, а не граждан

Участник СВО Алексей Селиванов поддержал предложения коллег и сделал акцент на несправедливости ситуации: "Когда в квитанции приходит сумма, которая выросла на 15%, и вода из крана течет ржавая, а батареи в октябре еще холодные - человек чувствует несправедливость всем своим кошельком и всем своим бытом".

Он подчеркнул, что модернизация сетей необходима, но не должна оплачиваться за счет резкого роста платежей для граждан. Нужны целевые инвестиции, адресные программы и жесткий контроль расходования средств, чтобы деньги шли на замену сетей, а не на премии и непрофильные затраты. Также необходимо прекратить практику завышения нормативов - это высвободит ресурсы для реальных работ.

В заключительном слове Михаил Маряхин обобщил: стоимость услуг ЖКХ за последние пять лет выросла настолько, что стала влиять на общее благополучие граждан, а качество услуг за ценой не успевает. Аварии на теплотрассах, изношенное коммунальное хозяйство, отсутствие системных инвестиций - все это требует немедленных решений.

"Нужны государственный контроль за всей сферой ЖКХ, сдерживание роста тарифов, помощь малоимущим. Меры, которые мы сегодня предлагаем, вполне реальны и очень нужны сейчас всем нам", - резюмировал Михаил Маряхин.