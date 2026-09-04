В Самаре утверждена Народная программа "Единой России" на выборах в губернскую думу

4 сентября в СКК "Дворец спорта имени В. Высоцкого" прошел третий этап Конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Главный итог — утверждение обновленной Народной программы, которая станет основой предвыборной кампании партии на выборах в Самарскую губернскую думу восьмого созыва.

В основе документа — 74 тысячи наказов жителей Самарской области, собранных в ходе стратегических сессий и встреч с избирателями.

Секретарь регионального отделения, губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги работы, назвал Народную программу не просто региональной версией федерального документа, а четким, ресурсно обеспеченным планом действий. "Это не набор лозунгов. Это просчитанный и ресурсно обеспеченный план. К 2036 году, к 450-летию Самары, мы обязаны войти в десятку лучших регионов по качеству жизни. Мы слышим людей, мы знаем, что им нужно, и мы готовы это сделать. Потому что делаем это для себя", — заявил глава региона. Такую же цель, подчеркнул он, партия вносит и в стратегию развития региона "Самара - 450".

Отдельное внимание в программе уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Как напомнил Вячеслав Федорищев, в регионе уже действует 47 мер поддержки, которые получили более 28 тысяч человек, однако работа на этом не останавливается.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подвел итоги пяти лет законотворческой работы седьмого созыва регионального парламента. Отметим, что областная дума по итогам федерального мониторинга уже несколько лет входит в первую десятку публичного рейтинга открытости региональных парламентов России "Парламент на ладони".

"За каждым законом, каждым предложением всегда стояли и стоят интересы жителей Самарской области. Принимавшиеся нами решения меняли жизнь в городах и сёлах. И наши результаты — это результаты работы большой и сплоченной команды под руководством Губернатора Самарской области", — отметил Котельников.

Заместитель председателя, руководитель фракции "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева рассказала о деятельности депутатского корпуса в рамках партийного контура: мониторинги инфраструктуры и объектов народной программы, поддержка участников СВО на передовой и жителей новых регионов.

С докладами о роли общественных организаций в сборе предложений в Народную программу выступили заместитель председателя областной Федерации профсоюзов Наталья Идиятуллина, депутат Думы городского округа Самара Елена Свиридова, а также координатор партийного проекта "Зеленая экономика" Максим Максимов, рассказавший о работе актива над программным документом.

Особый резонанс вызвало выступление участника Второго этапа XXIII Съезда Партии, Героя Российской Федерации, заместителя секретаря реготделения "Единой России" Максима Девятова.

Делегаты конференции единогласно поддержали новый программный документ, с которым партия идет на выборы в региональный парламент в сентябре. Кроме того, на конференции были отмечены благодарственными письмами активисты местных отделений и вручены партийные билеты новым членам партии.

В завершение конференции Вячеслав Федорищев отметил, что пройден уже большой путь, но впереди — еще больше работы. Губернатор напомнил о задачах, которые стоят перед Самарской областью: войти в топ-5 регионов России по инвестиционному климату для предприятий и бизнеса, создавать "точки роста" и довести среднюю продолжительность жизни в регионе до 81 года, ускоренными темпами избавляться от всего ветхого, устаревшего и аварийного, сохраняя природу, историю и памятники, развивая туристический потенциал, ежегодно обновлять по 5% сетей коммунальной и транспортной инфраструктуры и сократить срок ожидания собственного жилья для молодых семей максимум до трёх лет. И ещё десятки таких же конкретных целей и задач по всем ключевым сферам жизни региона.

"Уверен, что заслуженное место в десятке лучших регионов России будет за нами. Это абсолютно реалистичная и уже детально проработанная "задача минимум". Давайте работать!" — резюмировал глава региона.