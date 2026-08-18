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Вячеслав Федорищев о Народной программе: "Все решения и госпрограммы должны отвечать запросам жителей"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области направили почти 74 тысячи предложений и инициатив в Народную программу, которая формируется партией "Единая Россия". Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Федорищев участников оперативного совещания в понедельник, 17 августа.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"За каждой инициативой конкретная жизненная ситуация, забота о своем дворе и улице, селе и городе, о будущем детей и региона в целом. Люди говорят о качестве жилищно-коммунальных услуг, благоустройстве общественных пространств, ремонте дорог, развитии транспорта, доступности медицины и образования, о необходимости создавать современные рабочие места, развивать промышленность, привлекать кадры. Для нас мнение жителей — это важнейший ориентир в работе", — акцентировал внимание участников совещания Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил всем руководителям органов исполнительной власти региона, главам муниципальных образований внимательно относиться к каждому поступающему предложению. "Все решения, государственные программы, планы развития территорий должны отвечать на реальные запросы жителей Самарской области", — подчеркнул он.

В ближайшее время они поступят каждому руководителю на анализ и дальнейшую проработку инициатив жителей.

"Я с вас, коллеги, буду спрашивать за то, как вы эти позиции интегрировали в свою работу. Где это отразилось? В каком нормативном документе вы предложили решение этой проблемы? Какие бюджетные заявки вы подали в Минфин по решению этих проблем? Инициативы, требующие решения федерального уровня, я лично рассматриваю и готовлю либо обращение, либо звонки в адрес федеральных руководителей, чтобы мы могли предметно представить их и добиваться необходимой поддержки", — заявил Вячеслав Федорищев.

В предстоящую субботу делегация Самарской области примет участие во втором этапе съезда партии "Единая Россия". Одним из ключевых вопросов станет формирование Народной программы на предстоящую пятилетку.

"Народная программа — это не просто документ, это подспорье нам в работе на благо жителей Самарской области", — резюмировал губернатор.

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Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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