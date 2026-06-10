Народная программа "Единой России" помогла укрепить социальную сферу в стране

Итоги работы в этом направлении и новые инициативы представили на заключительном окружном форуме "Есть результат!" в Москве.

"Единая Россия" следует принципу "государство — для человека": он заложен в основу Народной программы, подчеркнул на пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" старалась сделать все, чтобы эти закономерности воплотились в жизнь даже в самых непростых условиях пандемии, беспрецедентных санкций и фактически открытой войны коллективного Запада против России. Чтобы следовать этим задачам, тем решениям, которые принимались Президентом, мы неоднократно нашу программу расширяли. В целом мы совместными усилиями обеспечили ее полное соответствие национальным целям развития", — сказал он.

По его словам, партия работала в максимально широком контакте с правительством.

"Только за прошлый год наша парламентская фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив, нацеленных на реализацию Народной программы. Это важный, хороший результат. Хочу поблагодарить всех, кто этим занимался. Все виды работ были синхронизированы с правительственными программами, обеспечены финансовыми и организационными ресурсами настолько, насколько это было возможно", — подчеркнул Председатель партии.

"Единая Россия" достигла видимых результатов в развитии социальной сферы. В первую очередь, речь идет о поддержке разных категорий граждан: семей с детьми, пожилых людей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов, заявил Дмитрий Медведев.

При работе над бюджетом текущего года "Единая Россия" добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 миллиарда рублей. Принцип "государство для человека" реализуется по всем направлениям: в масштабных мероприятиях и точечных, адресных решениях.

"Ряд адресных мер — пособий и выплат — был, несмотря на сложные финансовые условия, расширен. Сегодня единое денежное пособие получают родители более девяти миллионов детей и более 120 тысяч беременных женщин. Это тоже важный общий результат. Еще одна адресная мера — социальный контракт. С 2021 года его заключили почти 1,5 миллиона малообеспеченных граждан. Это не только материальная помощь нуждающимся, но и возможность открыть собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу", — отметил он.

По его словам, в числе ключевых мероприятий — расселение аварийного жилого фонда и социальная газификация. В результате почти миллион человек переехали в новые дома, а свыше миллиона домовладений подключили к газовым магистралям.

"Следующий пример — модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения. Это — более 1700 новых школ и 1600 детских садов, 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. И еще почти 14,5 тысяч капитально отремонтированных объектов (из них 6500 — школы, почти 8 тысяч — медицинские объекты). Регионы получили более 13 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи", — рассказал Дмитрий Медведев.

Новая Народная программа "Единой России" должна стать политически сильным и конкретным документом, а ключевые задачи ее экономического блока — соответствовать актуальной ситуации в стране, потому что крепкая и самостоятельная экономика — основа успехов страны, заявил он.

"Важно то, что партия всегда открыто говорила о проблемах, о том, какие трудности существуют и в экономике, и социальной сфере. И этого же нужно придерживаться и в дальнейшем", — сказал он.

По его словам, стратегически важный вопрос — поддержка предпринимательской инициативы.

"Сегодня малый и средний бизнес формирует не менее пятой части нашей экономики. Это стало возможным в том числе благодаря решениям, которые принимались при участии "Единой России". Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Один из самых ярких примеров — вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции. Такие патриотические начинания нужно обязательно поддерживать", — сказал председатель партии.

Бизнес должен и будет играть все более заметную роль в адаптации к мирной жизни военнослужащих, вернувшихся с фронта.

"Совместно с Корпорацией малого и среднего предпринимательства и "Опорой России" партия реализует пилотную образовательную программу "СВОй бизнес" для ветеранов спецоперации. В текущих условиях государство должно расширять возможности предпринимателей в сфере кредитования и лизинга, облегчать им доступ к крупным заказчикам, развивать инфраструктуру для бизнеса в регионах, продолжить переход к точечной и риск-ориентированной модели контроля вместо бесконечных проверок и штрафов. Поэтому это тоже одна из важнейших задач", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что партия поддержала полную цифровизацию контроля и разрешительной деятельности государства.

"Оптимизированы процедуры получения лицензий и других подобных документов. Работают механизмы досудебного обжалования через "Госуслуги". Цифровой платформой обратной связи пользуются тысячи предпринимателей. Кроме того, "Единая Россия" совместно с бизнес-сообществом и общественными организациями выстроила систему непрерывного парламентского контроля за процессом адаптации предпринимателей к изменениям в налоговом законодательстве, которые вступили в силу в 2026 году", — рассказал он.

Еще одна важная задача — поддержка креативных индустрий.

"Эта сфера развивается в разы быстрее, чем многие другие сегменты экономики, позволяет создавать новые рабочие места, дает импульс к развитию экономики регионов, привлекает инвесторов. По инициативе "Единой России" сформирована стратегия развития малого и среднего бизнеса в креативной индустрии, принят соответствующий базовый закон. Такого рода индустрии должны стать полноправными участниками рынка, поскольку по этому пути идет весь остальной мир. Нужно создать полноценную актуальную систему грантов и льгот, которая позволит работать с крупными заказчиками и промышленностью", — отметил председатель партии.

Также, по его мнению, надо создавать стимулы для молодых предпринимателей. В том числе — через систему грантов и программу "Студенческий стартап". В прошлом году число предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет превысило 2,5 миллиона человек.

Партия законодательно закрепила новые формы занятости: самозанятые и те, кто работают удаленно, получили такие же социальные гарантии, как и обычные сотрудники.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на повышении производительности труда — именно такую задачу поставил президент.

"Это лучший ответ на кадровый дефицит, который ощущает сегодня экономика. При этом безработица находится на историческом минимуме — всего 2,2%. Это один из самых низких показателей в мире. "Единая Россия" поддержала решения, позволяющие предприятиям выпускать больше продукции без увеличения штатной численности. На особом контроле партии — выполнение задач, связанных со средствами производства и автоматизацией. Нужно достигнуть показателей роботизации, которые поставил глава государства. Для этого обеспечено льготное кредитование производителей станков и промышленных роботов", — резюмировал он.

Зампред правительства Александр Новак отметил, что правительство рассматривает "Единую Россию" как ключевого партнера в реализации значимых инициатив и задач, поставленных президентом: за каждым результатом стоит совместная ежедневная работа исполнительной власти и партии.

"Чтобы оценить масштаб всего сделанного, нужно вспомнить, в каких условиях все начиналось пять лет назад: пандемия, санкционное давление, разрывы логистических цепочек, уход западных компаний. Каждый из этих вызовов мог стать критичным. Но вместе с партией мы обеспечили не просто стабильность, а обеспечили рост", — заявил он.

По его словам, "Единая Россия" вместе с регионами снимает барьеры для бизнеса и ведет мониторинг эффективности принимаемых мер поддержки.

"Система контрольно-надзорной деятельности полностью оцифрована, сроки проверок сокращены — это результат реализации Народной программы", — подчеркнул зампред правительства.

По инициативе "Единой России" установлен единый статус многодетной семьи, введено удостоверение единого образца. Партия начала системную работу по поддержке жен и матерей участников СВО через "Женское движение Единой России". Под патронажем "Единой России" в регионы поставлено свыше 250 вертолетов санитарной авиации и более 15 тысяч автомобилей скорой помощи. Именно партия подняла вопрос обновления среднего профессионального образования, инициировала программы капремонта колледжей и общежитий, активно участвует в реализации программы "Профессионалитет" и развития передовых инженерных школ.

"Отдельно отмечу программу социальной газификации — она была запущена в 2021 году по инициативе "Единой России" и при поддержке президента", — сказал он.

Александр Новак добавил, что "Единая Россия" играет особую роль в возвращении к мирной жизни бойцов СВО — переобучении и использовании их кадрового потенциала.

"Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые перед нами поставил президент", — резюмировал зампред правительства.

Процесс сбора предложений в Народную программу продолжается, и партия серьезно относится к каждому из них, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. По его словам, после завершения приема будут обнародованы полные данные, однако уже сейчас понятны основные запросы людей.

Первое место по числу обращений занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети.

"Люди хотят, чтобы жизнь менялась в конкретном населенном пункте и в конкретном дворе", — отметил он.

Второе и третье места делят здравоохранение и образование. Жители жалуются на нехватку ФАПов и не всегда качественную работу поликлиник.

"Это вопросы, которые всегда волнуют людей. Они действительно влияют на качество жизни", — подчеркнул Владимир Якушев

По итогам работы шести тематических круглых столов участники форума обобщили предложения для включения в новую Народную программу "Единой России".

На круглом столе "Поколение будущего: новые возможности для молодежи" предложили законодательно закрепить статус "молодежная стройка", чтобы студенты могли участвовать в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, освободить их от уплаты НДФЛ по аналогии с системой имущественных налоговых вычетов в Республике Беларусь. Также прозвучала инициатива обеспечить равный доступ к дополнительному образованию для городов и небольших населенных пунктов. Отдельный блок касался развития инфраструктуры для молодежи.

На круглом столе "Забота о Героях: всесторонняя поддержка участников СВО и их семей" обобщили инициативы по социальной и трудовой интеграции участников СВО. Среди них: создание образовательной программы для участников СВО "Время мастеров", выделение квартир для инвалидов боевых действий с базовым набором "умного дома", запуск программы бесшовного обмена жильем, открытие в рамках программы Дальневосточного и арктического гектара отдельного направления "Гектар Героя" и другие.

Участники круглого стола "Технологическое лидерство: передовая наука, инновационная промышленность и квалифицированные кадры" отметили, что необходимо увеличивать количество инженерных школ и классов, студенческих конструкторских бюро. Еще одна инициатива — создание среды для молодых инженеров, в том числе, реальных производств, центров инженерных разработок, новых материалов.

На круглом столе по здравоохранению среди ключевых предложений — введение дополнительных мер поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью. Актуальным, по мнению участников, является работа по укреплению независимости страны в сфере обеспечения лекарствами и медицинским оборудованием. Еще одно важное предложение — создание национальной цифровой платформы "Здоровье" и единой карты пациента.

Также участники круглых столов внесли инициативы по развитию села и АПК, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Подводя итог обсуждению, Дмитрий Медведев отметил, задача "Единой России", Правительства и руководителей в регионах — наполнить Народную программу максимально конкретными позициями.

"Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе. Только в этом случае мы добьемся результата", — заключил Председатель "Единой России".