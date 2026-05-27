Вячеслав Федорищев: "Людям важно, кто будет представлять их интересы"

Старт предварительного голосования "Единой России" в Самарской области показал, что жителям небезразлично, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте. За первые дни процедуры, с 25 мая, свой выбор сделали многие жители области. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, глава региона Вячеслав Федорищев.
"Старт предварительного голосования "Единой России" в Самарской области показал главное: людям важно, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте. За эти дни, с 25 мая, свой выбор сделали уже более 5% избирателей со всего региона. Огромное вам спасибо за активность и неравнодушие! — обратился к жителям Вячеслав Федорищев.
Особое внимание в ходе кампании уделяется участникам специальной военной операции. В предварительном голосовании участвуют более 30 ветеранов и действующих бойцов СВО. Для многих из них это первый опыт политической борьбы.
"Я рад, что они в строю — теперь уже и в гражданской, мирной жизни. Уверен, эти люди не подведут", — подчеркнул глава региона.
Параллельно с голосованием в Самарской области идет сбор предложений в Народную программу партии. Кандидаты фиксируют обращения жителей, и многие вопросы стараются решить сразу, не откладывая.
"Люди должны видеть не обещания, а реальную помощь", — отметил Вячеслав Федорищев.
"Электронное предварительное голосование продлится до 31 мая. Призываю всех, кто ещё не определился, сделать свой выбор. Регистрируйтесь на pg.er.ru до 29 мая, голосуйте. Вместе определим будущее региона", — заключил секретарь регионального отделения "Единой России".
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!