16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Михаил Белоусов и Юрий Кузнецов подали документы на предварительное голосование "Единой России" по 14 округу Андрей Парфенов подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" "Единая Россия" инициировала ремонт 800 студенческих общежитий Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее "космической" столицы

Партии Власть и политика

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 300
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Белоусов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, объединившему Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары. "Пошел на этот шаг во многом потому, что я родился в Самарской области. Здесь учился, начал работать в цехе простым мастером, с годами вырос до руководителя, занимался промышленным строительством, возводил спортивные объекты и заводские площадки", - рассказал Белоусов.

Михаил Викторович почти восемь лет возглавлял Красноярский район, а сегодня работает в региональном правительстве. "Главная задача остается прежней - сделать жизнь людей лучше. Все мои планы на жизнь связаны с родной землей. И я искренне хочу, чтобы край наш развивался и процветал", - добавил кандидат.

Второй причиной участия в предварительном голосовании Белоусов назвал желание продолжить работать для людей. "Прекрасно понимаю меру своей ответственности - заслужить и оправдать доверие непросто. Знаю и очень ценю поддержку каждого из вас: с единомышленниками многое удалось сделать, хотелось бы достичь большего. Силы и опыт для этого есть", - заключил он.

Предприниматель и руководитель фармацевтического производства Юрий Кузнецов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии "Единая Россия". 

Кузнецов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, который объединяет Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары.
"Я родом из Самарской области. Здесь учился, получил профессию, развиваю свое дело, цель которого - сохранить и укрепить здоровье людей", - отметил кандидат.

По его словам, его предприятие одним из первых в России начало выпускать фармацевтические капсулы полного цикла для производства БАД и лекарственных средств. "Это большой вклад в технологический суверенитет государства: теперь фармацевтическая промышленность использует наш, отечественный продукт и больше не зависит от импортных поставок. И это только одно направление нашей деятельности", - подчеркнул Кузнецов.

Свое решение об участии в предварительном голосовании он объяснил просто: "Чтобы продолжить работать для людей".

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Параллельно пройдет регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании - она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано более 200 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3