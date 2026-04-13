Михаил Белоусов и Юрий Кузнецов подали документы на предварительное голосование "Единой России" по 14 округу

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Белоусов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, объединившему Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары. "Пошел на этот шаг во многом потому, что я родился в Самарской области. Здесь учился, начал работать в цехе простым мастером, с годами вырос до руководителя, занимался промышленным строительством, возводил спортивные объекты и заводские площадки", - рассказал Белоусов.

Михаил Викторович почти восемь лет возглавлял Красноярский район, а сегодня работает в региональном правительстве. "Главная задача остается прежней - сделать жизнь людей лучше. Все мои планы на жизнь связаны с родной землей. И я искренне хочу, чтобы край наш развивался и процветал", - добавил кандидат.

Второй причиной участия в предварительном голосовании Белоусов назвал желание продолжить работать для людей. "Прекрасно понимаю меру своей ответственности - заслужить и оправдать доверие непросто. Знаю и очень ценю поддержку каждого из вас: с единомышленниками многое удалось сделать, хотелось бы достичь большего. Силы и опыт для этого есть", - заключил он.

Предприниматель и руководитель фармацевтического производства Юрий Кузнецов подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии "Единая Россия".

Кузнецов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, который объединяет Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары.

"Я родом из Самарской области. Здесь учился, получил профессию, развиваю свое дело, цель которого - сохранить и укрепить здоровье людей", - отметил кандидат.

По его словам, его предприятие одним из первых в России начало выпускать фармацевтические капсулы полного цикла для производства БАД и лекарственных средств. "Это большой вклад в технологический суверенитет государства: теперь фармацевтическая промышленность использует наш, отечественный продукт и больше не зависит от импортных поставок. И это только одно направление нашей деятельности", - подчеркнул Кузнецов.

Свое решение об участии в предварительном голосовании он объяснил просто: "Чтобы продолжить работать для людей".

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Параллельно пройдет регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании - она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано более 200 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.

