Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России"

Депутат Государственной думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
"Предварительное голосование — это важнейший партийный фильтр. Он позволяет отобрать тех, кто действительно готов работать на результат, а не просто занимать место. Для меня участие в ПГ — это возможность лишний раз встретиться с людьми, услышать их запросы и подтвердить, что партия доверяет мне представлять ее на выборах. "Единая Россия" всегда ставила во главу угла честную конкуренцию, и я готов в ней участвовать на равных с другими кандидатами", — заявил Леонид Симановский.
Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Потенциальные кандидаты еще могут подать документы. Параллельно идет регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании — она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано 150 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.
Леонид Симановский представляет Самарскую область в нижней палате Федерального Собрания с 2016 года. В настоящий момент он занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, является членом президиума регионального политсовета "Единой России". За годы работы в парламенте Симановский зарекомендовал себя как один из самых опытных и системных политиков региона.
