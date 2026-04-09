16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Партии Власть и политика

Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Государственной думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Предварительное голосование — это важнейший партийный фильтр. Он позволяет отобрать тех, кто действительно готов работать на результат, а не просто занимать место. Для меня участие в ПГ — это возможность лишний раз встретиться с людьми, услышать их запросы и подтвердить, что партия доверяет мне представлять ее на выборах. "Единая Россия" всегда ставила во главу угла честную конкуренцию, и я готов в ней участвовать на равных с другими кандидатами", — заявил Леонид Симановский.

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Потенциальные кандидаты еще могут подать документы. Параллельно идет регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании — она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования "Единой России" зарегистрировано 150 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.

Леонид Симановский представляет Самарскую область в нижней палате Федерального Собрания с 2016 года. В настоящий момент он занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, является членом президиума регионального политсовета "Единой России". За годы работы в парламенте Симановский зарекомендовал себя как один из самых опытных и системных политиков региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3