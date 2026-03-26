Константин Доладов и Алексей Дегтев подали документы на предварительное голосование "Единой России"

Депутат самарской городской думы Алексей Дегтев лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Парламентарий намерен представлять интересы жителей областной столицы в Самарской губернской думе по избирательному округу № 3.

"Я официально подал документы на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Это решение не было спонтанным, оно выросло из нашей с вами ежедневной работы. Я претендую на право представлять интересы наших жителей в Самарской Губернской Думе. Это доверие, которое невозможно получить просто так — его нужно заслужить реальными делами. Вся моя деятельность всегда была и остается сосредоточена на главном — заботе о людях и повышении качества их жизни. Я глубоко погружен в вопросы городского хозяйства и убежден: Самара должна становиться более современной и комфортной. Иду на выборы, чтобы масштабировать этот опыт и системно решать проблемы нашего города", — отметил Алексей Дегтев.

Путь Алексея Дегтева — это пример служения родному городу и людям. Он родился в Куйбышеве в семье рабочих ЗИМа. Окончил педагогический факультет Смоленского государственного института физкультуры по специальности "преподаватель физического воспитания", а спустя два десятилетия получил второе высшее образование — "менеджер образования".

С 1990 по 2018 год Алексей Дегтев работал директором самарской школы № 58. В 26 лет он возглавил учебное заведение — даже по советским меркам это был стремительный карьерный взлет. Для коллег и учеников он стал "Петровичем" — учителем, к которому тянулись, наставником, чей авторитет был непререкаем. Под его руководством школа получила новый четырехэтажный корпус и множество спортивных объектов. В общей сложности Дегтев руководил школой 28 лет, успев поучить детей и даже внуков своих первых выпускников.

С 2010 по 2015 год Алексей Дегтев был депутатом Самарской городской Думы. В 2018 году возглавил городской парламент, совмещая эту работу с активной общественной деятельностью.

Особое место в жизни Дегтева занимает поддержка участников специальной военной операции. Он лично участвует в сборе гуманитарной помощи, нередко выезжает в расположение частей, чтобы доставить необходимое бойцам.

Член Общественной палаты Самарской области, многодетный отец и председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов также лично подал документы в региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия"

"Для меня участие в предварительном голосовании — это возможность ещё раз встретиться с людьми, услышать их, сверить наши общие цели и планы. Я всегда был и остаюсь открытым для диалога. Моя работа строится на доверии, на личной ответственности и на том, что я разделяю с людьми их заботы и радости", — отметил Константин Доладов.

Константин Юрьевич воспитывает пятерых сыновей, в браке — 25 лет.

"Я счастлив в браке четверть века. Для меня семья — это главная ценность. Именно из семьи, из дома, из любви к близким вырастает любовь к малой родине, к стране, к её истории и будущему. Поэтому всё, что я делаю в общественной сфере, так или иначе связано с семьёй, с отцовством, с воспитанием подрастающего поколения", — подчеркнул Доладов.

Широкую известность в регионе получила его общественная деятельность. Константин Доладов — разработчик и инициатор целого ряда проектов, среди которых "Отцы России", "Гордость сердца России", "Отцовская мастерская", "Отцы на страже", "Инженеры будущего", "Отцовский маршрут", "Отцы космоса", "Разговор с отцом", "Одобрено Советом отцов", "Отец Мороз".

"Каждый из этих проектов рождался из конкретной потребности, из запроса людей. "Отцовская мастерская" — это про совместный труд отцов и детей, про передачу навыков и традиций. "Инженеры будущего" — про раннюю профориентацию и воспитание технического мышления. "Отцы Космоса" — про память, про гордость за нашу страну, за тех, кто открывал путь к звёздам. Я убеждён: отцовство — это не просто статус, это миссия. Быть отцом — значит быть примером, наставником, защитником. И моя задача — помочь мужчинам осознать эту миссию, объединить их для общих дел", — рассказал Константин Доладов.

В 2022 году по его инициативе был создан Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Работа ведётся по шести направлениям: патриотическое воспитание и история, социальные ориентиры, образование и культура, спорт и туризм, экология, безопасность. Проект "Отцы Космоса" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

"Когда наш проект получил грантовую поддержку, это стало для нас не только признанием, но и дополнительной ответственностью. Мы поняли: то, что мы делаем, нужно, важно, востребовано. И мы будем продолжать, будем масштабировать успешные практики, делиться опытом с другими регионами", — отметил Доладов.

Особое место в деятельности Константина Доладова занимает помощь участникам специальной военной операции. В 2023–2025 годах при его участии было сформировано и отправлено несколько гуманитарных конвоев на общую сумму более 14 миллионов рублей.

"Мы не могли оставаться в стороне. Когда наши ребята там, на передовой, когда они рискуют жизнью ради нашей страны, ради наших семей — наш долг поддерживать их всем, чем можем. Каждая отправленная посылка, каждая собранная вещь — это не просто груз. Это наша благодарность, наша забота, наше тёплое слово. Мы стараемся, чтобы бойцы чувствовали: дома их ждут, о них помнят, за них молятся. Это придаёт силы", — поделился Константин Доладов.

За активную общественную работу он отмечен знаком общественного признания "Во славу отцовства". Также им учреждён фотоконкурс "Лето с отцом", который стал традиционным и востребованным среди семей региона.

"Фотоконкурс "Лето с отцом" — это не про соревнование. Это про возможность остановиться, посмотреть на себя со стороны и сказать: "Мы вместе, мы семья, и это наше счастье". Каждый год мы видим десятки искренних, тёплых, живых фотографий. Это лучшая награда для меня", — признался Константин Доладов.

Подводя итог, он отметил: "Я иду на предварительное голосование, чтобы продолжить работу, которую начал. Чтобы вместе с жителями нашего региона решать те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Наша сила — в единстве, в семье, в уважении к истории и ответственности за будущее. Я готов к этой работе. И жду поддержки тех, кто разделяет мои убеждения".