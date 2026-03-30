Владимир Субботин: "В процедуре предварительного голосования участвую в четвертый раз, но все равно волнуюсь" По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах Константин Доладов и Алексей Дегтев подали документы на предварительное голосование "Единой России" Молодежь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России" В Самаре дан старт кадровому проекту "ПолитСтарт": новые лица для новых вызовов

Владимир Субботин: "В процедуре предварительного голосования участвую в четвертый раз, но все равно волнуюсь"

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Координатор федерального партийного проекта "Городская среда" в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, генеральный директор ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимир Субботин лично подал документы в Региональный оргкомитет по ПГ для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Заявление у парламентария принял представитель РОК Сергей Пичкуров.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Жители региона знают Владимира Анатольевича как эксперта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии. Возглавляя профильный комитет Губернской Думы, он курирует ключевые направления, от которых зависит качество жизни тысяч жителей региона.

"Сегодня я подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Сделал это лично, в региональный оргкомитет. Планирую участвовать в выборах депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва по избирательному округу № 15. Как депутат я уже три созыва работаю в этом округе. Выдвигаю свою кандидатуру, в том числе, по просьбам жителей территорий, которые в него входят. С местными органами власти и жителями у нас накоплен опыт совместного взаимодействия по большому количеству различных вопросов. Хотелось бы продолжить эту работу на благо жителей округа и всей Самарской области", — поделился депутат в социальных сетях.

Владимир Субботин — координатор федерального партийного проекта "Городская среда" в Самарской области. В рамках этого направления и программы "Формирование комфортной городской среды" активисты партпроекта традиционно принимают активное участие в реализации инициатив по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, парков и скверов.

Кроме того, Владимиру Субботину удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с муниципалитетами и жителями. За эти годы накоплен значительный опыт совместного решения самых разных вопросов — от благоустройства территорий до модернизации коммунальной инфраструктуры.

"В процедуре предварительного голосования я участвую в четвертый раз, но все равно определенное волнение ощущаю", — отметил Владимир Субботин.

Напомним, что предварительное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах. В сентябре 2026 года жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

