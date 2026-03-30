Владимир Субботин: "В процедуре предварительного голосования участвую в четвертый раз, но все равно волнуюсь"

Координатор федерального партийного проекта "Городская среда" в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, генеральный директор ООО "Газпром Трансгаз Самара" Владимир Субботин лично подал документы в Региональный оргкомитет по ПГ для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Заявление у парламентария принял представитель РОК Сергей Пичкуров.

Жители региона знают Владимира Анатольевича как эксперта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии. Возглавляя профильный комитет Губернской Думы, он курирует ключевые направления, от которых зависит качество жизни тысяч жителей региона.

"Сегодня я подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Сделал это лично, в региональный оргкомитет. Планирую участвовать в выборах депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва по избирательному округу № 15. Как депутат я уже три созыва работаю в этом округе. Выдвигаю свою кандидатуру, в том числе, по просьбам жителей территорий, которые в него входят. С местными органами власти и жителями у нас накоплен опыт совместного взаимодействия по большому количеству различных вопросов. Хотелось бы продолжить эту работу на благо жителей округа и всей Самарской области", — поделился депутат в социальных сетях.

Владимир Субботин — координатор федерального партийного проекта "Городская среда" в Самарской области. В рамках этого направления и программы "Формирование комфортной городской среды" активисты партпроекта традиционно принимают активное участие в реализации инициатив по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, парков и скверов.

Кроме того, Владимиру Субботину удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с муниципалитетами и жителями. За эти годы накоплен значительный опыт совместного решения самых разных вопросов — от благоустройства территорий до модернизации коммунальной инфраструктуры.