Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее "космической" столицы

В преддверии Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос в музей "Самара Космическая" пришли воспитанники секций борьбы и самбо. Организовал экскурсию для юных спортсменов координатор партийного проекта "Выбор сильных" в регионе, депутат Самарской губернской думы, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Каждый уважающий себя мальчишка в моем детстве хотел стать космонавтом, — поделился депутат. — Я сам делал ракету из картонных коробок и мечтал о космосе. В честь Недели космоса решил подарить ребятам частичку этой мечты".

Ребята слушали экскурсовода с неподдельным интересом, буквально "прилипали" к экспонатам и засыпали вопросами. Они узнали, что по расчетам Юрий Гагарин должен был приземлиться именно в Самарской области, но оказался в Саратовской. Однако после посадки его все же привезли в Самару — на обкомовскую дачу (сегодня там резиденция губернатора). Именно здесь самарские мастера за считанные часы сшили Гагарину тот самый парадный костюм, в котором он докладывал Хрущеву.

Самару по праву называют "космической кузницей страны". На предприятиях "Прогресс", ОДК-"Кузнецов", "Авиакор" создают ракетные двигатели и носители, которые выводят мечты человечества на орбиту, напомнил Живайкин.

Воспитывать чемпионов нужно не только на тренировках. Важно развивать их духовно и интеллектуально, уверены активисты проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия".

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

