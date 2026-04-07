Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее "космической" столицы

В преддверии Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос в музей "Самара Космическая" пришли воспитанники секций борьбы и самбо. Организовал экскурсию для юных спортсменов координатор партийного проекта "Выбор сильных" в регионе, депутат Самарской губернской думы, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин.

"Каждый уважающий себя мальчишка в моем детстве хотел стать космонавтом, — поделился депутат. — Я сам делал ракету из картонных коробок и мечтал о космосе. В честь Недели космоса решил подарить ребятам частичку этой мечты".

Ребята слушали экскурсовода с неподдельным интересом, буквально "прилипали" к экспонатам и засыпали вопросами. Они узнали, что по расчетам Юрий Гагарин должен был приземлиться именно в Самарской области, но оказался в Саратовской. Однако после посадки его все же привезли в Самару — на обкомовскую дачу (сегодня там резиденция губернатора). Именно здесь самарские мастера за считанные часы сшили Гагарину тот самый парадный костюм, в котором он докладывал Хрущеву.

Самару по праву называют "космической кузницей страны". На предприятиях "Прогресс", ОДК-"Кузнецов", "Авиакор" создают ракетные двигатели и носители, которые выводят мечты человечества на орбиту, напомнил Живайкин.

Воспитывать чемпионов нужно не только на тренировках. Важно развивать их духовно и интеллектуально, уверены активисты проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия".