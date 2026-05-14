Владимир Кошелев намерен избраться в губдуму

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Депутат Государственной думы РФ Владимир Кошелев подал документы для участия в праймериз "Единой России" для выдвижения кандидатом в Самарскую губернскую думу по 13-му Красноглинскому округу. Об этом сообщается на сайте реготделения партии.

Напомним, ранее о решении Кошелева, представляющего в Госдуме ЛДПР, участвовать в праймериз сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Тогда не уточнялось, намерен ли политик выдвигаться в Госдуму или губернскую думу. Ранее появлялась информация, что Владимир Кошелев намерен стать сенатором, и избрание депутатом губдумы может стать необходимым условием для получения этого статуса.

В 13-м Красноглинском округе расположен микрорайон Крутые Ключи - крупный жилой массив, который вырос на базе проектов, реализованных компаниями Владимира Кошелева.

"Убежден, что все задачи абсолютно решаемы, и совместно мы их сможем решить. Поэтому принял решение от "Единой России" идти на выборы для того, чтобы взять на себя полную ответственность за то, что надо изменить в регионе и в нашей стране. У меня есть большой опыт и в сфере строительства, и в ЖКХ, и в законотворчестве. Вот эти все знания позволят объединить эти усилия и сделать такие шаги, которые привлекут за собой уже реальные результаты в улучшении качества жизни наших граждан", -  прокомментировал депутат.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет онлайн с 25 по 31 мая.  Регистрация участников завершается 14 мая. 

