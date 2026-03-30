Партия "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах страны

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На прошедшем в Ростове-на-Дону окружном форуме "Единой России" "Есть результат!" разработали предложения по трансформации железнодорожных вокзалов в комфортные общественные пространства с безбарьерной средой и развитой инфраструктурой. Модернизация будет включать в себя не только капитальный ремонт зданий, но и переосмысление функционала с учётом потребностей людей.

Идею комплексного подхода высказали участники круглого стола "Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность". После проработки инициатива войдёт в обновлённую Народную программу. Сейчас "Единая Россия" в сотрудничестве с РЖД продолжает важный проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности. Пространства проектируются при участии федерального координатора партпроекта "Единая страна — доступная среда", депутата Госдумы Михаила Терентьева. Помещения приспособлены с учетом потребностей всех категорий маломобильных пассажиров, включая ветеранов боевых действий.

За пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы по обновлению вокзальных комплексов начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Завершен капремонт Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, вокзалов в Горячем Ключе и Биробиджане.

"Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая её огромные масштабы. По народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учётом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжёлыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно", — подчеркнул заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Герой России Владимир Сайбель.

На небольших станциях началось применение технологий строительства модульных вокзалов с использованием современных методик и долговечных материалов отечественного производства. Это позволяет разрабатывать оригинальный дизайн капсульных конструкций или воссоздавать исторический облик объектов. Модульные вокзалы автономны, соответствуют современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Оснащение автоматизированными системами позволяет обеспечить их круглосуточную работу. В настоящее время в России создано уже 12 модульных вокзалов.

Перспективным направлением деятельности стало также развитие железнодорожного туризма. Инициированный "Единой Россией" закон предусматривает правовые основы для туристических поездов и маршрутов.

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

