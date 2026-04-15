Глава региона предложил Ирине Петшик занять пост заместителя секретаря реготделения партии "Единая Россия"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ириной Петшик и заместителем секретаря регионального отделения партии Максимом Матыгиным, в ходе которой обсудили партийную работу и кадровые перестановки.

Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять должность заместителя секретаря реготделения партии "Единая Россия". Он подчеркнул, что Ирина Сергеевна имеет большой партийный опыт, в том числе и технологической работы.

"Ирина Сергеевна, вы несколько месяцев назад возглавили это направление. Много было у ваших коллег, однопартийцев, задач, которые необходимо было подхватить очень быстро. Сейчас могу с уверенностью сказать, что вы с этой работой справляетесь и в кратчайшие сроки смогли эту работу выстроить", - сказал глава региона, обращаясь к Ирине Петшик.

При этом глава региона отметил, что ее предшественник Максим Матыгин работу организовывал достаточно серьезно.

"Здесь надо отдать должное - весь внутриполитический блок, в котором Максим Павлович работал, достаточно крепко строил работу с нашим отделением партии "Единая Россия", - добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в планах - провести предварительное внутрипартийное голосование и сформировать команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Штабы ведут большую работу. "Общаясь с каждым из кандидатов, вижу: они вовлечены в общение с жителями, получают обратную связь, подсвечивают конкретные, очень значимые проблемы", - добавил губернатор.

"Ориентируйте свою работу и работу штабов наших кандидатов так, чтобы ни одна проблема не была завернута "под сукно". Все, что лежит в плоскости социально-экономического развития, будем решать вместе с нашими однопартийцами и кандидатами в рамках новой Народной программы. Поэтому так работу и стройте", - поручил глава региона Ирине Петшик.

В свою очередь, Ирина Петшик поблагодарила за оказанное доверие.

"Самарская область большая, здесь более 40 тыс. членов партии. Это говорит о том, что в целом по территории велась достойная и активная работа Надо сказать, что исполком - это действительно настоящая команда. За то время, что я здесь, было проведено достаточно много мероприятий - больших, на высоком уровне, и команда не подвела ни разу", - резюмировала Ирина Петшик.

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

