Глава региона предложил Ирине Петшик занять пост заместителя секретаря реготделения партии "Единая Россия"

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ириной Петшик и заместителем секретаря регионального отделения партии Максимом Матыгиным, в ходе которой обсудили партийную работу и кадровые перестановки.

Вячеслав Федорищев предложил Ирине Петшик занять должность заместителя секретаря реготделения партии "Единая Россия". Он подчеркнул, что Ирина Сергеевна имеет большой партийный опыт, в том числе и технологической работы.

"Ирина Сергеевна, вы несколько месяцев назад возглавили это направление. Много было у ваших коллег, однопартийцев, задач, которые необходимо было подхватить очень быстро. Сейчас могу с уверенностью сказать, что вы с этой работой справляетесь и в кратчайшие сроки смогли эту работу выстроить", - сказал глава региона, обращаясь к Ирине Петшик.

При этом глава региона отметил, что ее предшественник Максим Матыгин работу организовывал достаточно серьезно.

"Здесь надо отдать должное - весь внутриполитический блок, в котором Максим Павлович работал, достаточно крепко строил работу с нашим отделением партии "Единая Россия", - добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в планах - провести предварительное внутрипартийное голосование и сформировать команду кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Штабы ведут большую работу. "Общаясь с каждым из кандидатов, вижу: они вовлечены в общение с жителями, получают обратную связь, подсвечивают конкретные, очень значимые проблемы", - добавил губернатор.

"Ориентируйте свою работу и работу штабов наших кандидатов так, чтобы ни одна проблема не была завернута "под сукно". Все, что лежит в плоскости социально-экономического развития, будем решать вместе с нашими однопартийцами и кандидатами в рамках новой Народной программы. Поэтому так работу и стройте", - поручил глава региона Ирине Петшик.

В свою очередь, Ирина Петшик поблагодарила за оказанное доверие.

"Самарская область большая, здесь более 40 тыс. членов партии. Это говорит о том, что в целом по территории велась достойная и активная работа Надо сказать, что исполком - это действительно настоящая команда. За то время, что я здесь, было проведено достаточно много мероприятий - больших, на высоком уровне, и команда не подвела ни разу", - резюмировала Ирина Петшик.