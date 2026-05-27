"Единая Россия" наградила победителей всероссийского конкурса "Земский почтальон"

МОСКВА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Чествование лучших почтальонов прошло в рамках форума "Труженики села" в Наццентре "Россия" Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. Награду ей вручил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населенных пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с "большой землёй" — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы все задуманное получалось", — сказал он на церемонии награждения.

Владимир Якушев также отметил, что развитие почты в стране взято под жёсткий контроль на уровне правительства, Госдумы и Совета Федерации.

"Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надежным, эффективным. И, самое главное, в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию", — подчеркнул он.

Напомним, всего на конкурс "Земский почтальон" в этом году было подано более 3 тысяч заявок. 86 человек вышли в финал.

Конкурс организуют по партпроекту "Российское село" при поддержке Почты России, минсельхоза, минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.

