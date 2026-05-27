В приоритете — безопасность: в правительстве прокомментировали, почему в этом году Грушинский фестиваль не состоится

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году не состоится. Соответствующее решение принято правительством Самарской области. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, являются риски, связанные с проведением массового мероприятия. Вопросы безопасности участников и гостей фестиваля — приоритетны.

Решение далось нелегко: Грушинский фестиваль — это не просто событие в календаре, а настоящая легенда, один из старейших и самых душевных фестивалей авторской песни в стране.

Он давно стал брендом Самарской области, местом силы для десятков тысяч людей, которые из года в год приезжают сюда не только из всех регионов России, но и из-за рубежа.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, что фестиваль остается важной частью культурного кода региона. "Этот самарский бренд известен миллионам россиян, поклонникам бардовской песни. За полвека своего существования фестиваль превратился в уникальное социокультурное явление, объединяющее сотни тысяч людей по всему свету. Надеемся, что как только ситуация позволит, традиция собираться летом на Мастрюковских озерах будет продолжена, и фестиваль и впредь будет радовать зрителей и исполнителей", — подчеркнула Ирина Калягина.

Важно отметить, речь не идет об отмене фестиваля. Это вынужденная мера и при наступлении благоприятных условий, фестиваль вновь состоится в традиционном формате.

"Я думаю, что это правильное решение. Проведение фестиваля с приглашением огромного количества людей в текущих условиях действительно неуместно и небезопасно. Фестиваль переживал самые разные времена, и всегда находил возможности для возрождения. Уверен, что в скором времени мы вновь соберемся вместе", — прокомментировал племянник Валерия Грушина, один из организаторов фестиваля на Мастрюковских озерах Михаил Грушин.