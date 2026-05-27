В приоритете — безопасность: в правительстве прокомментировали, почему в этом году Грушинский фестиваль не состоится

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в этом году не состоится. Соответствующее решение принято правительством Самарской области. Основным фактором, повлиявшим на данное решение, являются риски, связанные с проведением массового мероприятия. Вопросы безопасности участников и гостей фестиваля — приоритетны.
Решение далось нелегко: Грушинский фестиваль — это не просто событие в календаре, а настоящая легенда, один из старейших и самых душевных фестивалей авторской песни в стране.
Он давно стал брендом Самарской области, местом силы для десятков тысяч людей, которые из года в год приезжают сюда не только из всех регионов России, но и из-за рубежа.
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, что фестиваль остается важной частью культурного кода региона. "Этот самарский бренд известен миллионам россиян, поклонникам бардовской песни. За полвека своего существования фестиваль превратился в уникальное социокультурное явление, объединяющее сотни тысяч людей по всему свету. Надеемся, что как только ситуация позволит, традиция собираться летом на Мастрюковских озерах будет продолжена, и фестиваль и впредь будет радовать зрителей и исполнителей", — подчеркнула Ирина Калягина.
Важно отметить, речь не идет об отмене фестиваля. Это вынужденная мера и при наступлении благоприятных условий, фестиваль вновь состоится в традиционном формате.
"Я думаю, что это правильное решение. Проведение фестиваля с приглашением огромного количества людей в текущих условиях действительно неуместно и небезопасно. Фестиваль переживал самые разные времена, и всегда находил возможности для возрождения. Уверен, что в скором времени мы вновь соберемся вместе", — прокомментировал племянник Валерия Грушина, один из организаторов фестиваля на Мастрюковских озерах Михаил Грушин.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???