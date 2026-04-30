Минград вынес решение по высотной застройке в центре Самары

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики региона рассмотрело заявку ООО "ИСК "Бизнес Дата" на согласование параметров застройки 105-го квартала. Он расположен в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской, недалеко от ЦУМ "Самара".

Фото: Александра Белова
Региональный арбитраж частично удовлетворил иск ООО "ИСК "Бизнес Дата" против мэра Самары и администрации города. Причиной разбирателства стала реализация договора о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской.

Эту площадку мэрия Самары еще в 2016 году отдала компании по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.

Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.

В последние два года застройщик инициировал очередной виток разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении договора в одностороннем порядке. Также компания пыталась оспорить отказ мэрии в согласовании многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) территории, но проиграла. Камнем преткновения стало попадание земельного участка в границы исторического поселения, защитные и охранные зоны нескольких объектов культурного наследия.

Оспорить решение суда у представителей "Бизнес Даты" не получилось. В марте она вновь подала заявку в мэрию на согласование многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), но не всего квартала, а трех отдельных участков общей площадью около 900 кв. метров.

Заявка прошла общественные обсуждения. На предложение застройщика поступили только положительные отзывы, и большинство было рекомендовано учесть. Однако министерство градостроительной политики Самарской области отказало компании. 

"Запрашиваемое разрешение ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ, а именно - противоречит утвержденной в
установленном порядке документации по планировке территории, а также в связи с расположением земельных участков в охранной зоне существующей газораспределительной сети", - указано в приказе минграда.

Между тем "Бизнес Дата" через суд добивается продления договора РЗТ. Процесс стартует в мае.

