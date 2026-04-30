Минград вынес решение по высотной застройке в центре Самары

Министерство градостроительной политики региона рассмотрело заявку ООО "ИСК "Бизнес Дата" на согласование параметров застройки 105-го квартала. Он расположен в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской, недалеко от ЦУМ "Самара".
Эту площадку мэрия Самары еще в 2016 году отдала компании по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями.
Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.
В последние два года застройщик инициировал очередной виток разбирательств. В сентябре 2024 г. арбитражный суд по одному из исков "Бизнес Дата" признал незаконным решение главы Самары о расторжении договора в одностороннем порядке. Также компания пыталась оспорить отказ мэрии в согласовании многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) территории, но проиграла. Камнем преткновения стало попадание земельного участка в границы исторического поселения, защитные и охранные зоны нескольких объектов культурного наследия.
Оспорить решение суда у представителей "Бизнес Даты" не получилось. В марте она вновь подала заявку в мэрию на согласование многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), но не всего квартала, а трех отдельных участков общей площадью около 900 кв. метров.
Заявка прошла общественные обсуждения. На предложение застройщика поступили только положительные отзывы, и большинство было рекомендовано учесть. Однако министерство градостроительной политики Самарской области отказало компании.
"Запрашиваемое разрешение ведет к нарушению требований технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законодательством РФ, а именно - противоречит утвержденной в
установленном порядке документации по планировке территории, а также в связи с расположением земельных участков в охранной зоне существующей газораспределительной сети", - указано в приказе минграда.
Между тем "Бизнес Дата" через суд добивается продления договора РЗТ. Процесс стартует в мае.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
