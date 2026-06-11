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В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран "Сириус Альфа"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на судостроительном заводе "Нефтефлот" состоялась торжественная церемония спуска на воду катамарана проекта 04790 "СОММЕРС-L", которому присвоено имя "Сириус Альфа". Судно построено по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В церемонии приняли участие советник первого заместителя губернатора — председателя правительства Александр Фетисов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймуллин, генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов, а также сотрудники предприятия, студенты профильных учебных заведений и представители отрасли.

Перед спуском судна на воду состоялась традиционная церемония освещения, которую провел отец Константин. Затем крестная мать судна — первый заместитель руководителя аппарата генерального директора АО "ГТЛК" Ирина Дютина — по традиции разбила бутылку шампанского о борт. После доклада заместителя генерального директора по производству Андрея Гладкого о готовности судна руководитель предприятия дал команду на спуск.

"Сириус Альфа" — современное пассажирское судно, соответствующее требованиям Российского морского регистра судоходства. Длина катамарана — 38 метров, ширина — 9,5 метра, пассажировместимость — 300 человек. Судно оснащено двумя двигателями мощностью по 405 кВт и способно развивать скорость до 10 узлов (около 18,5 км/ч). Оно предназначено для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в прибрежных морских районах России.

Александр Фетисов подчеркнул, что в регионе появляется новая традиция.

"Мы всегда гордились космическими запусками, но сегодня праздником всей нашей волжской земли становится спуск на воду судна, — сказал он. — "Нефтефлот" мощно развивается и делает наш край центром судостроения. Очень важно, что при каждом спуске присутствуют ученики подшефной школы завода. Они — будущие инженеры, конструкторы, рабочие, которые завтра придут сюда и будут приумножать славу Самарской области и России", — подчеркнул он.

"Новое судно повысит качество пассажирских перевозок, сделает поездки комфортнее и безопаснее", — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймуллин.

Контракт на строительство двух катамаранов серии был подписан в декабре 2022 года, а церемония закладки килей состоялась в сентябре 2024 года. После завершения достроечных работ, проведения всех необходимых испытаний и оформления документов судно передано заказчику для работы на пассажирских маршрутах.

Гид потребителя

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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