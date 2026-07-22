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Ректор СамГМУ: "Для студентов целевое обучение — гарантированное трудоустройство после выпуска, а для региона — реальный инструмент решения кадрового дефицита"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одной из ключевых тем во время оперативного совещания в правительстве Самарской области стала подготовка кадров для экономики. Ректор СамГМУ. член-корреспондент РАН Александр Колсанов сообщил, что в Самарском государственном медицинском университете подготовка кадров начинается задолго до поступления на первый курс.

По словам Александра Колсанова, в вузе при поддержке министерства образования и науки Самарской области уже пять лет работает уникальный проект "Базовые и опорные школы СамГМУ", который сегодня объединяет уже 65 учебных заведений не только из Самарской области, но и из других регионов, включая Санкт-Петербург, Кировскую область, Чувашию, Пензенскую и Ульяновскую область, Ставропольский край.

"Это не просто профориентационная площадка, а инструмент внедрения новых образовательных стандартов на стыке школы и университета. Мы целенаправленно готовим школьников к реальной работе в медицинской среде: они осваивают симуляционное оборудование, знакомятся с особенностями различных врачебных специальностей и учатся применять знания на практике. Переосмыслив модель довузовской подготовки, мы превращаем базовые и опорные школы в центры притяжения своих регионов— для талантливых ребят, увлеченных медициной", — подчеркнул ректор СамГМУ.

Ежегодный прирост поступающих в СамГМУ из базовых и опорных школ составляет 30%, что подтверждает эффективность этой системы профориентации и отбора мотивированных абитуриентов.
Дальнейшая подготовка ведется на разных уровнях образования — это специалитет, среднее профессиональное образование, ординатура, магистратура, профессиональная профподготовка.

"Университет полностью трансформировал образовательные программы на специалитете. Это решение продиктовано необходимостью готовить врачей, которые не только владеют фундаментальными знаниями, но и умеют работать с цифровыми инструментами, принимать решения в нестандартных ситуациях и быстро адаптироваться к новым технологиям. Именно такой подход позволяет закрывать реальные кадровые дефициты региона. Теперь обучение строится на принципе "ядро + треки": первые курсы — общий фундаментальный блок для всех, а затем студент выбирает индивидуальную траекторию в рамках своей специальности. Все программы усилены модулями по ИТ-медицине и управлению качеством", — добавил он.

Для обеспечения современного уровня обучения в университете создана мощная инфраструктура. Студенты работают на оборудовании, произведенном в СамГМУ, — интерактивном анатомическом столе "Пирогов", симуляторах для отработки практических навыков, осваивают цифровые инструменты на "Цифровой кафедре". В вузе работает акселерационная программа "МедАП", где студенты проходят полный путь от идеи до готового продукта: только в прошлом году 180 человек защитили свои стартапы перед экспертами. Сегодня более 50 разработок СамГМУ внедрены в 80 регионах России и 18 странах мира, и студенты — непосредственные участники этих проектов.

"Раннее погружение в профессию — еще один принцип подготовки. С первого курса студенты знакомятся с работой поликлиник и стационаров, нарабатывают опыт "у постели больного". С 2024 года действует Программа взаимодействия СамГМУ и практического здравоохранения в рамках целевой подготовки, которая объединяет университет, министерство здравоохранения и медицинские организации области. Благодаря этому будущие врачи уже на старте обучения знают свое будущее место работы, должностные обязанности и коллектив, что помогает им осознанно строить карьеру", — рассказал Александр Колсанов.

Он отметил, что для студентов целевое обучение — это гарантированное трудоустройство после выпуска, а для региона — реальный инструмент решения кадрового дефицита: благодаря целевому набору он ежегодно сокращается на 6–8%. В этом году в СамГМУ выделено 489 целевых мест по программам специалитета и бакалавриата. По сравнению с 2019 годом количество "целевиков" выросло почти на 25%.
Для привлечения самых талантливых абитуриентов университет ввел мощную систему поддержки. Поступающие с 270+ баллами ЕГЭ получают 20 тысяч рублей ежемесячно сверх стипендии (при успешной сессии — 200 тысяч за первый год), а за каждый предмет на 100 баллов — единовременные 50 тысяч, максимум 150 тысяч. Общая сумма поддержки для лучших первокурсников может достигать 350 тысяч рублей, для платников предусмотрена скидка аналогичного размера.

"Еще один уровень образования в СамГМУ — дополнительное профессиональное образование по запросам практического здравоохранения. Программы повышения квалификации позволяют оперативно закрывать дефициты компетенций у врачей региона", — заключил Александр Колсанов.

Напомним, по словам губернатора система среднего профессионального образования находится на контроле регионального правительства, и задача по подготовке кадров для экономики гораздо шире.

"Есть разные инструменты развития СПО: федеральная и региональная программы, а самое главное — есть предприятия, которые готовы и умеют так внедряться в образовательный процесс, чтобы ребята получали самую современную практику на конкретных производствах", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

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